رطبي بشرتك وتخلصي من قشور الجلد بمكونات من مطبخك

(MENAFN
- Youm7) في فصل الشتاء يمكن أن تظهر بعض القشور البيضاء على البشرة، وهذا ينتج عنه ظهور
جلد ميت ،، في السطور التالية نعرف كيف يمكن أن نتجنب تلك القشور البيضاء ونحتفظ بمظهر رائع لبشرتنا،
وفقًا لما جاء في موقع" stylecraze
تنعيم البشرة
تقشيرللتخلص من الجلد الميت:
قومي بعمل ماسك تقشير للبشرة مكون من ملعقة صغيرة قهوة، ملعقة كبيرة من العسل، وقومي بخلط جميع المكونات، وبعدها قومي بوضعها على البشرة
مع الفرك في حركات دائرية بسيطة، ثم قومي بشطف الوجه، وضعي كريم مرطب متوفر لديك، أو ضعي القليل من الحليب عن طريق مسح البشرة بقطعة من القطن المغموسة في الحليب.
غسول لطيف:
اختاري أن تغسلى البشرة بغسول لطيف لا يتسبب في حدوث جفاف للجلد، أيضًا اغسلي البشرة مرتين في اليوم، ثم قومي بتجفيفها عن طريق الطبطبة بالمناديل الناعمة على البشرة.
فوطة دافئة:
قومي بتبليل فوطة بداخل مياه دافئة معقمة ، ثم ضعيها على البشرة بطريقة خفيفة بدون حك البشرة كي لا تتسببى في ظهور الجلد.
حمام الشوفان:
يعتبر دقيق الشوفان من أفضل الأنواع التي تتميز خصائصه المضادة للالتهابات يساعد ويخفف من الجفاف والتهيج الناجم عن حروق الشمس كما أنه يساعد على قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.
طريقة عمل الشوفان بالعسل للتقشير:
ضعي ملعقة من دقيق الشوفان، مع ملعقة من العسل، وضعيهما على البشرة ساعة على الأقل، ثم قومي بغسل البشرة
وضعي المرطب
المناسب الذي يناسب نوعها.
تجديد الجلد
التخلص من الجلد الميت
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