Thursday, 14 December 2023 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق منتدى الصناعة النووية الـ4 اليوم لتعريف الشركات المصرية بمتطلبات الضبعة

12/13/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) ينطلق اليوم المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية فى مصر، والذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسى شركة "أتوم استروى اكسبورت".



ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن المقرر أن يتخلل المنتدى لقاء صحفيا مع رئيس هيئة المحطات النووية، بعد الجلسة الإفتتاحية من الساعة 9:45 حتى الساعة
10:15 صباحاً.












MENAFN13122023000132011024ID1107592781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث