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4 تعليمات يجب اتباعها عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل .. تعرف عليها

12/13/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) ماذا أفعل عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل ؟ تساؤل يتبادر إلى أذهان الجميع، ويرصد اليوم السابع عددا من التعليمات والإرشادات للحفاظ على السلامة لجميع الأفراد بالمنزل في حال وجود تسريب أو اكتشاف رائحة
للغاز بالمنزل، حيث إنه في هذه الحالة لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب وتتضمن أهم الإرشادات والتعليمات الأتى:



1- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.



2- إحكام غلق صمام الغاز.



3- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.



4- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.



5- الاتصال بخدمة طوارئ الغاز على الرقم 129 وذلك من أجل القيام باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فوراً.












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