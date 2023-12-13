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مليار و351 مليون دولار واردات مصر من السيارات خلال الـ9 أشهر الماضية

12/13/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من الارتفاع الذى سجلته واردات السيارات في الفترة الأخيرة، إلا أن الواردات الاجمالية للسيارات مازالت متراجعة إجمالا منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وسجل إجمالي الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الماضية، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار.



وارتفعت الواردات المصري من السيارات في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الواردات من سيارات الركوب نحو 199 مليون و710 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 77 مليون و817 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليون و893 الف دولار.



وكانت الواردات المصرية من السيارات ارتفعت في الشهور الأخيرة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر يوليو الماضي فقط نحو 204 مليون و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليون و316 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.



وانخفضت القيمة الاجمالية للواردات المصرية، وبلغت نحو 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28
مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪، وذلك مدفوعا
بانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%، ثم واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.



وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.












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