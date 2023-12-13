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شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تسجل 70 جنيها للمستهلكين

12/13/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد أسعار الدواجن والبيض في مصر استقرارها في الأسواق للمستهلكين وسط توافر معروض في كافة محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين تأرجحه بين 70 إلي 73 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة وفي السياق التالي اخر تطورات أسعار الدواجن في مصر.





أسعار الدواجن في بورصة الدواجن:


سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة
60 إلي 63 جنيها

سعر كيلو الساسو
يتراوح بين 81 إلي 82 جنيها

سعر الكتكوت الابيض في المزارع اليوم يسجل 21 إلي 23 جنيها

سعر الكتكوت
الساسو
اليوم يسجل 17 إلي
19 جنيها

سعر الفراخ الامهات البيضاء
تسجل
60 إلي 62 جنيها






وأشارت شعبة الدواجن في منشور لها أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و 153 جنيها للبيض البلدي وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 150 جنيها





وقالت شعبة الدواجن في وقت سابق هذا الشهر ، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض
أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.












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