انطلاق أمسية كلام فالسيما عن الفنانة هالة فاخر بالهناجر.. غدًا

MENAFN - Youm7) تستضيف سينما الهناجر بالأوبر ، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في السابعة اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "هالة فاخر .. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس الموافق 21 ديسمبر بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.

ويقام صالون "كلام فالسيما" شهريا الخميس الثانى من الشهر بسينما الهناجر ، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.

يذكر أن الفنانة هالة فاخر ولدت في محافظة الإسكندرية ، وبدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة)، أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).