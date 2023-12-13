انطلاق أمسية كلام فالسيما عن الفنانة هالة فاخر بالهناجر.. غدًا

(MENAFN
- Youm7) تستضيف سينما الهناجر بالأوبر ، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في السابعة اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "هالة فاخر .. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس الموافق 21 ديسمبر بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.
ويقام صالون "كلام فالسيما" شهريا الخميس الثانى من الشهر بسينما الهناجر ، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.
يذكر أن الفنانة هالة فاخر ولدت في محافظة الإسكندرية ، وبدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة)، أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).
MENAFN13122023000132011024ID1107592776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.