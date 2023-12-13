افتتاح معرض سقوط المريخ لكمال السماك بمركز محمود سعيد للمتاحف..السبت

(MENAFN
- Youm7)
ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان كمال السماك تحت عنوان (سقوط المريخ) يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة أجيال (2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى31 ديسمبر 2023.
يشكل الفنان أعماله بقطع الحديد مستفيداً بخبرته ومجال عمله ويستلهم البيئة السكندرية فى بعض أعماله وقد نجح فى تنفيذ تشكيلات جمالية متنوعة للأسماك بجانب الموضوعات الأخرى .
كمال السماك، حصل على العديد من الجوائز التي منها، جائزة تشجيعية فى مرسم أتيليه الإسكندرية 1996 ( نحت )، وجائزة تشجيعية فى مرسم أتيليه الإسكندرية 1998 ( نحت )، والجائزة الأولى فى بينالى بورسعيد القومى الثالث 1996 بورسعيد ، والجائزة الثالثة فى بينالى بورسعيد القومى الرابع 1998 بورسعيد ، والجائزة التشجيعية لورشة النحت ببينالى الإسكندرية 2003 - 2005.
قدم العديد من المعارض الفنية الخاصة، منها معرض بعنوان ( ع الماشى ) نحت بقاعة ( الأخواين ) بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية فبراير 2017، معرض بعنوان (Speed) بنقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية 2018، معرض بعنوان (المتاح والممكن) بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2019، معرض بعنوان ( أكتيوم ) بقاعة ( أجيال 2 ) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندية يناير 2020.
MENAFN13122023000132011024ID1107592775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.