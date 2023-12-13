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افتتاح معرض سقوط المريخ لكمال السماك بمركز محمود سعيد للمتاحف..السبت

12/13/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7)

ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان كمال السماك تحت عنوان (سقوط المريخ) يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة أجيال (2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى31 ديسمبر 2023.











يشكل الفنان أعماله بقطع الحديد مستفيداً بخبرته ومجال عمله ويستلهم البيئة السكندرية فى بعض أعماله وقد نجح فى تنفيذ تشكيلات جمالية متنوعة للأسماك بجانب الموضوعات الأخرى .



كمال السماك، حصل على العديد من الجوائز التي منها، جائزة تشجيعية فى مرسم أتيليه الإسكندرية 1996 ( نحت )، وجائزة تشجيعية فى مرسم أتيليه الإسكندرية 1998 ( نحت )، والجائزة الأولى فى بينالى بورسعيد القومى الثالث 1996 بورسعيد ، والجائزة الثالثة فى بينالى بورسعيد القومى الرابع 1998 بورسعيد ، والجائزة التشجيعية لورشة النحت ببينالى الإسكندرية 2003 - 2005.




قدم العديد من المعارض الفنية الخاصة، منها معرض بعنوان ( ع الماشى ) نحت بقاعة ( الأخواين ) بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية فبراير 2017، معرض بعنوان (Speed) بنقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية 2018، معرض بعنوان (المتاح والممكن) بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2019، معرض بعنوان ( أكتيوم ) بقاعة ( أجيال 2 ) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندية يناير 2020.














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