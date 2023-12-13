أمسية فلكية عن الكواكب والنجوم بمتحف الطفل.. غدا

MENAFN - Youm7) ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " في الساعة الخامسة من مساء غد الخميس الموافق14 ديسمبر أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون،والتى يضعها المتحف على أجندته بصفة شهرية بهدف تنمية معارف رواده بأهمية علم الفلك في التعرف على حقيقة الكون الذي نعيش فيه، وتدريبهم على أساسيات الرصد الفلكى.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الأمسية بمقر متحف الطفل بمشاركة المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي،

الذى يقوم بتوفير الأجهزة الفلكية التي تتيح للمشاهدين رصد كوكب الزهرة بوجهه الهلالي المميز جداً والمشابه للقمر، ورصد القمر بتفاصيله الدقيقة من جبال وأودية وحفر نيزكية، علاوة على رصد الكوكب ذي الحلقات "زحل"، وبعض التجمعات النجمية والسدم الغازية.

الأمسية تهدف إلى تعريف المشاركين بعلم الفلك الذي يختص بدراسة حركة الكواكب والنجوم، ومدى حاجة البشر لهذا العلم والتعرف إلى مواقيت الأهلة والشهور، ومبادئ وتقنيات الرصد الفلكى وأهم الأدوات والمعدات اللازمة للرصد الفلكي

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كما تهدف إلى تعريف المشاركين بالتلسكوب ونبذة تاريخية عنه، إضافة إلى شرح مفصل لأنواع التلسكوب الرئيسية التي تضم التلسكوب العاكس، والكاسر، والكاسجرين، وأهمية كل نوع منهم وآلية عمله، وكيفية اختيار النوع المناسب .

وسوف تتاح عروض مسائية للقبة السماوية المتنقلة خلال الامسية الفلكية حيث تقدم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية فى إطار ترفيهى وإبداعى شيق، وستكون مدة العرض الواحد للقبة السماوية 20 دقيقة.

ويقيم متحف الطفل مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، لتعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها.