أمسية فلكية عن الكواكب والنجوم بمتحف الطفل.. غدا

(MENAFN
- Youm7) ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " في الساعة الخامسة من مساء غد الخميس الموافق
14 ديسمبر أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون،
والتى يضعها المتحف على أجندته بصفة شهرية بهدف تنمية معارف رواده بأهمية علم الفلك في التعرف على حقيقة الكون الذي نعيش فيه، وتدريبهم على أساسيات الرصد الفلكى.
وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الأمسية بمقر متحف الطفل بمشاركة المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي،
الذى يقوم بتوفير الأجهزة الفلكية التي تتيح للمشاهدين رصد كوكب الزهرة بوجهه الهلالي المميز جداً والمشابه للقمر، ورصد القمر بتفاصيله الدقيقة من جبال وأودية وحفر نيزكية، علاوة على رصد الكوكب ذي الحلقات "زحل"، وبعض التجمعات النجمية والسدم الغازية.
الأمسية تهدف إلى تعريف المشاركين بعلم الفلك الذي يختص بدراسة حركة الكواكب والنجوم، ومدى حاجة البشر لهذا العلم والتعرف إلى مواقيت الأهلة والشهور، ومبادئ وتقنيات الرصد الفلكى وأهم الأدوات والمعدات اللازمة للرصد الفلكي
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كما تهدف إلى تعريف المشاركين بالتلسكوب ونبذة تاريخية عنه، إضافة إلى شرح مفصل لأنواع التلسكوب الرئيسية التي تضم التلسكوب العاكس، والكاسر، والكاسجرين، وأهمية كل نوع منهم وآلية عمله، وكيفية اختيار النوع المناسب .
وسوف تتاح عروض مسائية للقبة السماوية المتنقلة خلال الامسية الفلكية حيث تقدم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية فى إطار ترفيهى وإبداعى شيق، وستكون مدة العرض الواحد للقبة السماوية 20 دقيقة.
ويقيم متحف الطفل مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، لتعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها.
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