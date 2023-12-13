قطاع الفنون التشكيلية ينظم ندوة للاحتفال باليوم العالمى للغة العربية

(MENAFN
- Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلي ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية.
افتتح المتحف فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبد الرحمن الأبنودى، ويقع المتحف علي مساحة 640 مترا مربعا ويحتوى على الكثير من الأقسام التى تحتوى على كتب الأدب والسيرة الهلالية وبنى بالجهود الذاتية ليكون مصدرا للإبداع.
ويعد المتحف قبلة لكل
دارس أو هاو فى مجال التراث الشعبى، حيث إن مقتنيات المتحف والتى تحوى مجلدات السيرة الهلالية كاملة ومجموعة أشرطة الكاسيت التى تحوى بداخلها السيرة الهلالية بصوت شاعر الربابة جابر أبو حسين ومعها شرحا تفصيليا لمربعات السيرة الهلالية بصوت الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى.
يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي التى تم استلامها من الإعلامية نهال كمال زوجته، وتتمثل فى بعض الدروع التى تم إهدائها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية بدلة وقميص وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالشاعر الراحل، وبعض الصور الفوتوغرافية للشاعر الراحل تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات، تحتوى المكتبة على 8864 كتابًا.
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