قطاع الفنون التشكيلية ينظم ندوة للاحتفال باليوم العالمى للغة العربية

MENAFN - Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلي ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية.

افتتح المتحف فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبد الرحمن الأبنودى، ويقع المتحف علي مساحة 640 مترا مربعا ويحتوى على الكثير من الأقسام التى تحتوى على كتب الأدب والسيرة الهلالية وبنى بالجهود الذاتية ليكون مصدرا للإبداع.

ويعد المتحف قبلة لكل

دارس أو هاو فى مجال التراث الشعبى، حيث إن مقتنيات المتحف والتى تحوى مجلدات السيرة الهلالية كاملة ومجموعة أشرطة الكاسيت التى تحوى بداخلها السيرة الهلالية بصوت شاعر الربابة جابر أبو حسين ومعها شرحا تفصيليا لمربعات السيرة الهلالية بصوت الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي التى تم استلامها من الإعلامية نهال كمال زوجته، وتتمثل فى بعض الدروع التى تم إهدائها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية بدلة وقميص وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالشاعر الراحل، وبعض الصور الفوتوغرافية للشاعر الراحل تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات، تحتوى المكتبة على 8864 كتابًا.