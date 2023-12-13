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انطلاق احتفالية يوم الخط العربى بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.. اليوم

12/13/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية،
برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية يوم الخط العربي ويعقبه ندوة فنية يحاضر فيها كلا من: محمد المغربي ، والدكتور محمد حسن، بلال شربية، اليوم في تمام الساعة
السادسة مساء بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

ويُعرف الخط العربي على أنّه فن وتصميم عملية الكتابة في جميع اللغات التي تستخدم الحروف العربية. وتمتاز الكتابة العربية بكونها متصلة. الأمر الذي يجعل منها عملية قابلة لاكتساب العديد من الأشكال الهندسية، ويكون ذلك من خلال الرجع، والمد، والتشابك، والتزوية، والاستدارة، والتركيب، والتداخل.

ويقترن فن الخط بالزخرفة العربية، إذ يُستخدم لتزيين لقصور والمساجد، كما يستخدم في تحلية الكتب والمخطوطات، وتحديداً لنسخ آيات القرآن الكريم.







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