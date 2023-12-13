انطلاق احتفالية يوم الخط العربى بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية،
برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية يوم الخط العربي ويعقبه ندوة فنية يحاضر فيها كلا من: محمد المغربي ، والدكتور محمد حسن، بلال شربية، اليوم في تمام الساعة
السادسة مساء بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.
ويُعرف الخط العربي على أنّه فن وتصميم عملية الكتابة في جميع اللغات التي تستخدم الحروف العربية. وتمتاز الكتابة العربية بكونها متصلة. الأمر الذي يجعل منها عملية قابلة لاكتساب العديد من الأشكال الهندسية، ويكون ذلك من خلال الرجع، والمد، والتشابك، والتزوية، والاستدارة، والتركيب، والتداخل.
ويقترن فن الخط بالزخرفة العربية، إذ يُستخدم لتزيين لقصور والمساجد، كما يستخدم في تحلية الكتب والمخطوطات، وتحديداً لنسخ آيات القرآن الكريم.
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