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إكس بوكس تمنحك ملخص عدد الساعات وأهم الألعاب التى قمت بها على مدار 2023

12/13/2023 11:24:54 PM
(MENAFN- Youm7) تمنح إكس بوكس المستخدمون نظرة تفصيلية على مقدار ما قاموا بلعبه والعناوين التي استمتعوا حقًا بلعبها هذا العام، ويُظهر ملخص عام 2023 إجمالى الوقت الذى يقضونه فى اللعب على النظام خلال العام الماضى، والشهر الذى كانوا فيه أكثر نشاطًا على Xbox ، وإجمالي إنجازاتهم وأفضل أنواعها في مخطط دائري، مما قد يمنحهم فكرة عما إذا كان ذوقهم فى الألعاب قد تغير مع مرور الوقت، وفقا لتقرير engadget.



وقال التقرير ، بطبيعة الحال ستتمكن أيضًا من الاطلاع على قائمة الألعاب التي لعبتها أكثر من غيرها هذا العام، مرتبة حسب مقدار الوقت الذي قضيته في كل لعبة.



كما ستُعلمك الخلاصة أيضًا إذا قمت بفتح إنجازات نادرة
وسيُظهر كيف تتنافس مع المشجعين الآخرين عندما يتعلق الأمر بعدد الساعات التي لعبت فيها، ونتائجك فى اللعب، وإجمالى عدد إنجازاتك والإحصائيات التي يمكن أن تغذي طبيعتك التنافسية وتجبرك على اللعب أكثر، أو تحقيق المزيد من الإنجازات، وستدرك ما إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في اللعب.



نظرًا لأن الوقت الحالى هو ذلك الوقت من كل عام الذي يراجع فيه الجميع وكل علامة تجارية الأشهر الماضية، فيمكنك الحصول على نظرة عامة على حياة الألعاب الخاصة بك حتى لو لم يكن Xbox هو النظام الذي تختاره ، فإذا كنت من محبي ألعاب PlayStation ، فقد طرحت شركة Sony مؤخرًا ملخصها الختامي لعام 2023 الذي يحتوي على نفس المعلومات، إلى جانب توصيات الألعاب بناءً على سجلك، ربما لتشجيعك على قضاء المزيد من ساعات اللعب في عام 2024.












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