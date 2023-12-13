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أبل تطرح أحدث إصدار من Tvos .. تعرف على التغييرات الرئيسية

12/13/2023 11:24:54 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت Apple أحدث إصدار من tvOS إلى جانب تحديثات iOS وiPadOS وwatchOS، التغيير الرئيسى هذه المرة هو إعادة تصميم تطبيق Apple TV الأساسى، سترى الآن شريطًا جانبيًا يمزج المحتوى من خدمات Apple الخاصة (مثل Apple TV+ وMLS Season Pass ومتجر حيث يمكن للمستخدمين شراء واستئجار الأفلام الشهيرة) مع إمكانية الوصول إلى قنوات وتطبيقات الطرف الثالث مثل Disney+ وMax.



ويبدو أن شركة Apple تهدف إلى تحسين التنقل وقابلية الاكتشاف دون الابتعاد كثيرًا عن تنسيق تصفح البلاط القياسي في الصناعة على الصفحة الرئيسية، وفقا لتقرير engadget.



على أجهزة غرفة المعيشة (أي أجهزة Apple TV والتطبيق الذي يحمل نفس الاسم على أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة الأخرى)، سيتضمن الشريط الجانبي ملفات شخصية، تقول Apple إن هذا سيسمح لك بالتبديل بسرعة بين المستخدمين للحصول على توصيات أكثر تخصيصًا عبر التطبيق وفي قسم "التالي"، وفي الوقت نفسه، تمت إعادة تسمية "المشاهدة الآن" لتصبح "الصفحة الرئيسية".



علامة تبويب المتجر في تطبيق Apple TV هي المكان الذي تريد الانتقال إليه لشراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية.



بدءًا من اليوم، ستعمل تطبيقات iTunes Movies and TV Shows على أجهزة Apple TV 4K وHD على إعادة توجيه المستخدمين إلى علامة التبويب Store في تطبيق Apple TV للعثور على مشترياتهم وإدارتها، وينطبق الشيء نفسه على تطبيق iTunes Store على iPhone وiPad.



وفي الوقت نفسه، ستتمكن الآن من الرد على مكالمات FaceTime مباشرة على أجهزة Apple TV 4K. أضافت Apple دعمًا لمكالمات FaceTime الصوتية أيضًا.
















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