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تعرف على كيفية استخدام تطبيق Journal الجديد من Apple مع تحديث Ios 17.2

12/13/2023 11:24:54 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح تطبيق Journal المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Apple متوفرًا أخيرًا، وتم طرح أداة كتابة إدخال اليوميات الجديدة لأول مرة لنظام iOS 17 في يونيو، ولكنها أصبحت متاحة
الاسبوع الجارى فقط مع تحديث iPhone الجديد بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من ظهور iOS 17 نفسه، وفقا لتقرير engadget.



وبعد أن أصدرت Apple نظام التشغيل iOS 17.2، أصبح بإمكان مستخدمي iPhone الآن الوصول إلى تطبيق Journal، والذي يسمح للمستخدمين بتدوين أفكارهم في مذكرات رقمية ، وتدوين اليوميات هو ممارسة يمكنها تحسين الصحة العقلية ويمكن استخدامها أيضًا لدعم المشاريع الإبداعية.





ويمكنك إنشاء إدخالات نصية تقليدية، أو إضافة تسجيلات صوتية إلى ملاحظاتك، أو تضمين مقاطع فيديو أو صور حديثة، و إذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فيمكن للمطالبات النصية المشتقة من الذكاء الاصطناعي تقديم اقتراحات لما يجب كتابته أو إنشاء إدخال للتالي.



ويتنبأ التطبيق أيضًا بالأوقات التي يقترحها لك لإنشاء إدخال جديد استنادًا إلى نشاطك الأخير على iPhone ، والذي يمكن أن يتضمن صورًا ومقاطع فيديو أحدث، وسجل المواقع، وقوائم التشغيل التي استمعت إليها مؤخرًا، وعادات التمرين ، وسيرشدك هذا الدليل إلى كيفية بدء استخدام تطبيق Journal وتخصيص تجربتك.



كيفية إنشاء إدخال جديد في تطبيق Journal على iPhone



عندما تفتح تطبيق Journal، اضغط على الزر + الموجود أسفل الصفحة لإنشاء إدخال جديد ، وذا كنت تريد البدء بقائمة فارغة، فعندما تضغط على "إدخال جديد"، ستظهر صفحة فارغة ومن هناك يمكنك البدء في كتابة النص.



ويمكنك إضافة صور حديثة من مكتبتك عند الضغط على أيقونة الصور أسفل مساحة النص، أو التقاط صورة في اللحظة وإضافتها إلى إدخالك أو تضمين مذكرة صوتية مسجلة عند الضغط على أيقونة الصوت.



كما يمكنك أيضًا إضافة مواقع إلى إدخالك عندما تضغط على أيقونة السهم في الجزء السفلي الأيمن من صفحة الإدخال،و قد تكون هذه الميزة مفيدة لمدوني السفر الذين يتذكرون رحلاتهم إلى الخارج. يمكنك تعديل تاريخ الإدخال في أعلى الصفحة.





وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء منشور استنادًا إلى الأنشطة الأخيرة أو الموصى بها التي قام هاتفك بتجميعها على سبيل المثال، الصور أو المواقع من الأحداث التي حضرتها أو جهات الاتصال التي تفاعلت معها مؤخرًا.



وستعرض لك علامة التبويب الأخيرة، بترتيب زمني، الأشخاص والصور والعناوين التي يمكن أن تلهم الإدخالات بناءً على الأنشطة الحديثة، ويتم سحب علامة التبويب الموصى بها من الصور المميزة المحددة تلقائيًا من ذكريات الصور الخاصة بك ، على سبيل المثال يمكن أن تظهر مجموعة مختارة من الصور الشخصية من عام 2022 كتوصية لإلهام مشاركتك المكتوبة التالية ، وقد تظهر بعض الاقتراحات ضمن علامة التبويب "التوصية" داخل التطبيق مع "مطالبات الكتابة". على سبيل المثال، قد تظهر كتلة نصية مع سؤال مثل، "ما هو أبرز ما في رحلتك؟.












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