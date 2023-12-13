EA توقف الدعم للعديد من الألعاب الكلاسيكية

MENAFN - Youm7) قامت شركة الألعاب Electronic Arts (EA)الأمريكية بإيقاف الخدمات عبر الإنترنت لسبع من ألعابها، يتضمن ذلك عناوين مشهورة مثل Battlefield Bad Company 2 وDead Space 2، وبصرف النظر عن هاتين اللعبتين، فإن تجربة الألعاب الأخرى عبر الإنترنت التي أغلقتها EA تشمل - Crysis 3، وMirror's Edge Catalyst، وBattlefield Bad Company، وBattlefield 1943، وDante's Inferno.ولا تمثل هذه الخطوة نهاية التجارب عبر الإنترنت لهذه الألعاب فحسب، بل تزيل أيضًا هذه الألعاب من واجهات المتاجر الرقمية مما يجعلها غير متاحة للشراء، حيث شهدت العديد من الألعاب عبر الإنترنت انخفاضًا في قواعد اللاعبين بمرور الوقت، لكن الإغلاق الأخير سيؤثر على محبي هذه العناوين الشهيرة.وبحسب التقرير، فإن 4 من هذه الألعاب، بما في ذلك Battlefield Bad Company 2 وDead Space 2، كانت لا تزال متاحة على الكمبيوتر الشخصي حتى أغلقت EA خدمتها عبر الإنترنت، ومن المهم أيضًا أن يلاحظ اللاعبون أنه لم يعد من الممكن شراء بعض هذه الألعاب على واجهات المتاجر الرقمية أيضًا.كيف تؤثر عمليات إيقاف التشغيل على المستخدمين

وفقا لتقرير صادر عن OPP، لقد أثر تأثير الإغلاق على المجتمعات المخصصة التي تشكلت حول هذه الألعاب، فعلى سبيل المثال، قام لاعبو Dead Space 2 بتنظيم جلسات لعب وخلقوا إحساسًا بالصداقة في الجانب المتعدد اللاعبين من اللعبة، واجتمعت مجموعة Necroposting Discord للعبة Dead Space 2 معًا للاحتفال بتجاربهم المشتركة وتوثيق لحظاتهم الأخيرة أثناء اللعب عبر الإنترنت.

وشارك مستخدم آخر على Reddit مقطع فيديو للثواني الأخيرة من مباراة Battlefield Bad Company 2 Vietnam، وفي هذه المباراة، تنتقل طريقة اللعب فجأة إلى اللون الأسود ويبدأ اللعب "Fortunate Son" من Creedence Clearwater Revival، يلتقط هذا الفيديو الحنين الذي يأتي مع نهاية عصر الألعاب عبر الإنترنت.في عام 2023، يقال إن هذه الألعاب لم يكن لديها قواعد مزدهرة للاعبين وقد يكون هذا هو السبب وراء قيام EA بإنهاء خدماتها عبر الإنترنت. يعمل إيقاف التشغيل أيضًا بمثابة تذكير بعدم ثبات تجارب الألعاب عبر الإنترنت.