EA توقف الدعم للعديد من الألعاب الكلاسيكية

(MENAFN
- Youm7) قامت شركة الألعاب Electronic Arts (EA)
الأمريكية بإيقاف الخدمات عبر الإنترنت لسبع من ألعابها، يتضمن ذلك عناوين مشهورة مثل Battlefield Bad Company 2 وDead Space 2، وبصرف النظر عن هاتين اللعبتين، فإن تجربة الألعاب الأخرى عبر الإنترنت التي أغلقتها EA تشمل - Crysis 3، وMirror's Edge Catalyst، وBattlefield Bad Company، وBattlefield 1943، وDante's Inferno.
ولا تمثل هذه الخطوة نهاية التجارب عبر الإنترنت لهذه الألعاب فحسب، بل تزيل أيضًا هذه الألعاب من واجهات المتاجر الرقمية مما يجعلها غير متاحة للشراء، حيث شهدت العديد من الألعاب عبر الإنترنت انخفاضًا في قواعد اللاعبين بمرور الوقت، لكن الإغلاق الأخير سيؤثر على محبي هذه العناوين الشهيرة.
وبحسب التقرير، فإن 4 من هذه الألعاب، بما في ذلك Battlefield Bad Company 2 وDead Space 2، كانت لا تزال متاحة على الكمبيوتر الشخصي حتى أغلقت EA خدمتها عبر الإنترنت، ومن المهم أيضًا أن يلاحظ اللاعبون أنه لم يعد من الممكن شراء بعض هذه الألعاب على واجهات المتاجر الرقمية أيضًا.
كيف تؤثر عمليات إيقاف التشغيل على المستخدمين
وفقا لتقرير صادر عن OPP، لقد أثر تأثير الإغلاق على المجتمعات المخصصة التي تشكلت حول هذه الألعاب، فعلى سبيل المثال، قام لاعبو Dead Space 2 بتنظيم جلسات لعب وخلقوا إحساسًا بالصداقة في الجانب المتعدد اللاعبين من اللعبة، واجتمعت مجموعة Necroposting Discord للعبة Dead Space 2 معًا للاحتفال بتجاربهم المشتركة وتوثيق لحظاتهم الأخيرة أثناء اللعب عبر الإنترنت.
وشارك مستخدم آخر على Reddit مقطع فيديو للثواني الأخيرة من مباراة Battlefield Bad Company 2 Vietnam، وفي هذه المباراة، تنتقل طريقة اللعب فجأة إلى اللون الأسود ويبدأ اللعب "Fortunate Son" من Creedence Clearwater Revival، يلتقط هذا الفيديو الحنين الذي يأتي مع نهاية عصر الألعاب عبر الإنترنت.
في عام 2023، يقال إن هذه الألعاب لم يكن لديها قواعد مزدهرة للاعبين وقد يكون هذا هو السبب وراء قيام EA بإنهاء خدماتها عبر الإنترنت. يعمل إيقاف التشغيل أيضًا بمثابة تذكير بعدم ثبات تجارب الألعاب عبر الإنترنت.
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