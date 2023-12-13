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أبل تكافىء الفنانين على تقديم الموسيقى بالصوت المكانى

12/13/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) ستكافئ أبل شركات التسجيل والفنانين الذين يقدمون موسيقاهم بالصوت المكانى، وهو تنسيق صوتى جديد نسبيًا أكثر غامرة من الاستريو العادى وفقًا لتقرير بلومبرج، فإن الفنانين الذين يطلقون موسيقاهم بالصوت المكاني سيحصلون على "وزن إضافي" بدءًا من العام المقبل، وتتوقع بلومبرج أن هذا قد يعنى ارتفاع الإتاوات.



وتدعم جميع أجهزة الصوت الخاصة بشركة Apple تقريبًا، مثل AirPods وHomePod وiPhone وسماعة Vision Pro القادمة، التشغيل في الصوت المكاني، لذا فإن تحرك الشركة لتحفيز الفنانين يكاد يكون من المؤكد أنه يضمن أن معظم الموسيقى المتوفرة على Apple Music متاحة في التنسيق الذي وضعته شركة Apple كنقطة بيع.



وتشير بلومبرج إلى أن مستمعي Apple Music لن يضطروا بالضرورة إلى بث أغنية بصوت مكاني حتى تتم مكافأة الفنانين، وسيكون مجرد توفير موسيقاهم بالتنسيق كافيًا.



وأضافت Apple الصوت المكاني، المدعوم بتقنية Dolby Atmos إلى Apple Music في عام 2021، كما يتم تقديم معظم العروض والأفلام الأصلية للشركة على Apple TV+ بهذا التنسيق.



و يتوفر للفنانين أيضًا خيار مزج موسيقاهم القديمة بالتنسيق الجديد، وهو ما تفعله الفرق الموسيقية من جميع العقود بالفعل، كما إن مزج الموسيقى بهذا التنسيق ليس مكلفًا للغاية، وفقًا لبلومبرج إذا كان هذا صحيحًا، فقد تساعد هذه الحملة في جذب موسيقيين مستقلين وأعمال أصغر.



كما يقدم بعض منافسي Apple Music، مثل Amazon Music وTidal، صوتًا مكانيًا على خدماتهم، لكن Spotify، أكبر منافس لبث الموسيقى من Apple، ويعد استثناءً ملحوظًا، على الرغم من انتشار الشائعات حول تنسيق الموسيقى عالي الجودة على الخدمة لسنوات .














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