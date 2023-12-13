السعودية.. الوجهة الأولى الجديدة لقطاع الطاقة النظيفة الصيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضخت

السعودية

استثمارات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬بقطاع‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‮

‬الصين،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والدولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬عملاء‭ ‬صادراتها‭ ‬النفطية‭ ‬الضخمة‭.‬

والآن‭ ‬ترد‭ ‬بكين‭ ‬الجميل‭ ‬للرياض،‭ ‬إذ‭ ‬تتطلع‭ ‬شركات

الطاقة‭ ‬النظيفة‮

‬الصينية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬باعتبارها‭ ‬وجهة‭ ‬مستهدفة‭ ‬لعولمة‭ ‬قواعدها‭ ‬الصناعية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬لضغوط‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬هوامش‭ ‬أرباحها‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلية‭ ‬الصينية،‭ ‬كما‭ ‬تسوء‭ ‬التوترات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭.‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬وحسب،‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬توفر‭ ‬المملكة‭ ‬عدة‭ ‬مزايا‭ ‬تشمل‭ ‬الكهرباء‭ ‬الرخيصة،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬وموقعاً‭ ‬جغرافياً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬وأفريقيا‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬شون‭ ‬وانغ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬سي‭ ‬أل‭ ‬شونغهوان‭ ‬رنيوابل‭ ‬إنرجي‭ ‬تكنولوجي‮»‬‭ (‬ TCL ‭ ‬ Zhonghuan ‭ ‬ Renewable ‭ ‬ Energy ‭ ‬ Technology ‭)‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬اختصاراً‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬تي‭ ‬سي‭ ‬إل‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تبني‭ ‬مصنعاً‭ ‬لرقائق‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬20‭ ‬غيغاواط‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصيني‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بكين‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بمقدورنا‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ (‬اصنع‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬واخدم‭ ‬العالم‭) ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬فالسعودية‭ ‬أصبحت‭ ‬بالفعل‭ ‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬بسبب‭ ‬علاقتها‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬تي‭ ‬سي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬أشادت‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬كذلك‭ ‬بالرياض،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬إنفيجن‭ ‬إنرجي‮«‬‭ (‬ Envision ‭ ‬ Energy ‭) ‬لصناعة‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح،‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬غانفينغ‭ ‬ليثيوم‮»‬‭ (‬ Ganfeng ‭ ‬ Lithium ‭) ‬لتوريد‭ ‬البطاريات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬المحطة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الفالح‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭. ‬وتم‭ ‬التوقيع‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬اتفاقية‭ ‬بقيمة‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬السياحة‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودية‭.‬

تتزامن‭ ‬زيارة‭ ‬الفالح‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بمرحلة‭ ‬حاسمة،‭ ‬حيث‭ ‬تؤدي‭ ‬السعة‭ ‬الفائضة‭ ‬إلى‭ ‬تدني‭ ‬الأرباح‭. ‬وبعد‭ ‬قضاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬لتوفير‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬وتوربينات‭ ‬الرياح‭ ‬وبطاريات‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحول‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي،‭ ‬وجدت‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬نفسها‭ ‬تعاني‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬والحواجز‭ ‬التجارية‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬المنافسون‭ ‬حماية‭ ‬صناعاتهم‭ ‬المحلية‭ ‬وتقليد‭ ‬نجاح‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فإن‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬يخدم‭ ‬الهدف‭ ‬السعودي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬يتجاوز‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الخام‭ (‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬لإيرادات‭ ‬المملكة‭).‬

ويمكن‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬المملكة‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬لاعباً‭ ‬كبيراً‭ ‬بمجال‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬نظيفة‭ ‬يأمل‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬محل‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬بصمة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬ستظل‭ ‬محورية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الصيني‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬مقبلة‭.‬

قال‭ ‬روي‭ ‬تشانغ،‭ ‬مدير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غانفينغ‭ ‬ليثيوم‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬تقدم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعاني‭ ‬فيه‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬الاستهداف‭ ‬السياسي‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمملكة‭ ‬جذب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬بجلب‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭.‬

تعاون‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة

سلمت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفيجن‮»‬‭(‬ Envision ‭) ‬،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬لطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬مؤخراً‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التوربينات‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مشروع‭ ‬للهيدروجين‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بمدينة‮

‬نيوم

المستقبلية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬للمملكة‭.‬

وقال‭ ‬يو‭ ‬فنغ،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬العالمي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إنفيجن‮»‬‭: ‬‮«‬السعودية‭ ‬تمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أغنى‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬وستشكل‭ ‬طاقات‭ ‬الرياح‭ ‬والشمس‭ ‬والهيدروجين‭ ‬الأخضر‭ ‬قطاعاً‭ ‬أساسياً‭ ‬مهماً‭ ‬جداً‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ستوفر‭ ‬طاقة‭ ‬جديدة‭ ‬للسوق‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬الشريف،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬وتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬معادن‮»‬‭ ‬التعدينية‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬مهتمة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬التعدين‭ ‬الصينية‭ ‬بينما‭ ‬تسرع‭ ‬الخطى‭ ‬للتنقيب‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬أساسية‭ ‬لتحول‭ ‬الطاقة‭.‬