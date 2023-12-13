وزارة الإعـلام تطــرح مـزايـدة عـامـة دولية لـتشـغيـل الـقـناة الإذاعـية الـهنـدية الـتـرفـيهيـة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتبت نوال عباس:
طرحت وزارة الإعلام في الموقع الإلكتروني، لمجلس المناقصات والمزايدات أمس مزايدة عامة دولية لتشغيل القناة الإذاعية الهندية الترفيهية على الموجة (107.2 MHz )، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 21 فبراير المقبل، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
والهدف من هذه المزايدة هو الحصول على أفضل العروض لإدارة وتشغيل القناة الإذاعية الهندية الترفيهية على الموجة (107.2 MHz )
مدة5 سنوات في مملكة البحرين.
كما طرحت بوليتكنك البحرين مناقصة لصيانة سنوية جديدة للوحة الحريق لكلا الحرمين الجامعيين جميع المباني (أ و ب) من يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026 مدة (3 سنوات)، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 27 ديسمبر، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتطلب البوليتكنك عقد صيانة سنوية جديدة لألواح الحريق لكلا الحرمين الجامعيين وجميع المباني (أ وب) من يناير 2024 إلى 31 ديسمبر2026 تشمل الصيانة السنوية لأنظمة مكافحة الحرائق وسلامة الحياة في الحرم الجامعي (أ) نظام إنذار الحريق وبكرة خرطوم الحريق ونظام إخماد الحرائق ووحدة تكييف الهواء ذات التحكم المغلق ومولد الديزل والصيانة السنوية للحرم الجامعي (ب) لأنظمة السلامة من الحرائق والحياة في الحرم الجامعي (ب) يجب أن يكون نظام الإنذار، ونظام إخماد الحرائق، وبكرة خرطوم الحريق، ونظام رش الحرائق، ونظام الكشف عن الغاز لمجموعة واحدة من الحرم الجامعي ونطاق الصيانة الروتينية على النحو التالي خلال فترة اتفاقية الصيانة، تتعهد ATC بتوفير الصيانة الوقائية وخدمة الاتصال. يجب على مهندس فني ATC زيارة الموقع مرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة الاتفاقية وإجراء الصيانة الوقائية والفحوصات الروتينية للتأكد من أن المعدات الموصوفة أعلاه في حالة عمل مناسبة. ويجب إجراء جميع الفحوصات اللازمة خلال هذه الزيارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على فني ATC زيارة الموقع عند تلقي مكالمة من العميل لإبلاغه بأي خلل ويجب أن يحضر ذلك من دون أي تكلفة.
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