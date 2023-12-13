وزارة الإعـلام تطــرح مـزايـدة عـامـة دولية لـتشـغيـل الـقـناة الإذاعـية الـهنـدية الـتـرفـيهيـة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬





طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أمس‭ ‬مزايدة‭ ‬عامة‭ ‬دولية‭ ‬لتشغيل‭ ‬القناة‭ ‬الإذاعية‭ ‬الهندية‭ ‬الترفيهية‭ ‬على‭ ‬الموجة‭ (‬107.2‭ ‬ MHz ‭)‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬21‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

والهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايدة‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬لإدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬القناة‭ ‬الإذاعية‭ ‬الهندية‭ ‬الترفيهية‭ ‬على‭ ‬الموجة‭ (‬107.2‭ ‬ MHz ‭)

‬مدة5‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬مناقصة‭ ‬لصيانة‭ ‬سنوية‭ ‬جديدة‭ ‬للوحة‭ ‬الحريق‭ ‬لكلا‭ ‬الحرمين‭ ‬الجامعيين‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ (‬أ‭ ‬و‭ ‬ب‭) ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2026‭ ‬مدة‭ (‬3‭ ‬سنوات‭)‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬ديسمبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتطلب‭ ‬البوليتكنك‭ ‬عقد‭ ‬صيانة‭ ‬سنوية‭ ‬جديدة‭ ‬لألواح‭ ‬الحريق‭ ‬لكلا‭ ‬الحرمين‭ ‬الجامعيين‭ ‬وجميع‭ ‬المباني‭ (‬أ‭ ‬وب‭) ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر2026‭ ‬تشمل‭ ‬الصيانة‭ ‬السنوية‭ ‬لأنظمة‭ ‬مكافحة‭ ‬الحرائق‭ ‬وسلامة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ (‬أ‭) ‬نظام‭ ‬إنذار‭ ‬الحريق‭ ‬وبكرة‭ ‬خرطوم‭ ‬الحريق‭ ‬ونظام‭ ‬إخماد‭ ‬الحرائق‭ ‬ووحدة‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬ذات‭ ‬التحكم‭ ‬المغلق‭ ‬ومولد‭ ‬الديزل‭ ‬والصيانة‭ ‬السنوية‭ ‬للحرم‭ ‬الجامعي‭ (‬ب‭) ‬لأنظمة‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬والحياة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ (‬ب‭) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نظام‭ ‬الإنذار،‭ ‬ونظام‭ ‬إخماد‭ ‬الحرائق،‭ ‬وبكرة‭ ‬خرطوم‭ ‬الحريق،‭ ‬ونظام‭ ‬رش‭ ‬الحرائق،‭ ‬ونظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬لمجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬ونطاق‭ ‬الصيانة‭ ‬الروتينية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬اتفاقية‭ ‬الصيانة،‭ ‬تتعهد ATC ‭ ‬بتوفير‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬وخدمة‭ ‬الاتصال‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مهندس‭ ‬فني‭ ‬ ATC ‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وإجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والفحوصات‭ ‬الروتينية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المعدات‭ ‬الموصوفة‭ ‬أعلاه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عمل‭ ‬مناسبة‭. ‬ويجب‭ ‬إجراء‭ ‬جميع‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬فني‭ ‬ ATC ‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬عند‭ ‬تلقي‭ ‬مكالمة‭ ‬من‭ ‬العميل‭ ‬لإبلاغه‭ ‬بأي‭ ‬خلل‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تكلفة‭.‬