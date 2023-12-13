منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماعها الإداري برئاسة وزير المواصلات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإداري‭ ‬لأعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬وبحضور‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والسيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إعلان‭ ‬عقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثالثة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمل‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وحوكمة‭ ‬المنظمة‭ ‬والهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مراجعة‭ ‬قرارات‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثانية،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تبعه‭ ‬تقريرًا‭ ‬قدمته‭ ‬السيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬استراتيجية‭ ‬المنظمة‭ ‬2030‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬عملية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نوّه‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وتفعيل‭ ‬لدور‭ ‬ومبادرات‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمجلس‭ ‬المنظمة‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬بذلته‭ ‬المنظمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وبالأخص‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للسيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬ودعمها‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭.‬

كما‭ ‬أكّد‭ ‬الكعبي‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدؤوب‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬المنظمة؛‭ ‬وعبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وتجارب‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬السياسات‭ ‬والقوانين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لجهود‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬للدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بالمنطقة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬إنّ‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬حققت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬لتوجيهاته‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬لإنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

وأعربت‭ ‬السيدة‭ ‬اليحيى‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بنجاح‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جسد‭ ‬طموح‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬لاقتصاداتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتزامها‭ ‬بالتعاون‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬إرثاً‭ ‬يتخطى‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية‭ ‬ويترك‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬العالم‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثالثة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬للاحتفال‭ ‬بإنجازات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬يشمل‭ ‬الجميع‭ ‬ويمكن‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬المتسارعة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الابتكار‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والازدهار‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬هي‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭.‬

وتجمع‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬وزارات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬المتسارعة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الابتكار‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وزيادة‭ ‬الازدهار‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتشمل‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬برامج‭ ‬لتعزيز‭ ‬تدفقات‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬وتعزيز‭ ‬توسيع‭ ‬السوق‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الرقميين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬