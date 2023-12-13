Thursday, 14 December 2023 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماعها الإداري برئاسة وزير المواصلات والاتصالات

12/13/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإداري‭ ‬لأعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬وبحضور‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والسيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إعلان‭ ‬عقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثالثة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمل‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وحوكمة‭ ‬المنظمة‭ ‬والهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مراجعة‭ ‬قرارات‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثانية،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تبعه‭ ‬تقريرًا‭ ‬قدمته‭ ‬السيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬استراتيجية‭ ‬المنظمة‭ ‬2030‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬عملية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نوّه‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وتفعيل‭ ‬لدور‭ ‬ومبادرات‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمجلس‭ ‬المنظمة‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬بذلته‭ ‬المنظمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وبالأخص‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للسيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬ودعمها‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭.‬

كما‭ ‬أكّد‭ ‬الكعبي‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدؤوب‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬المنظمة؛‭ ‬وعبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وتجارب‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬السياسات‭ ‬والقوانين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لجهود‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬للدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بالمنطقة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬ديمة‭ ‬اليحيى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬إنّ‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬حققت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬لتوجيهاته‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬لإنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

وأعربت‭ ‬السيدة‭ ‬اليحيى‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بنجاح‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جسد‭ ‬طموح‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬لاقتصاداتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتزامها‭ ‬بالتعاون‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬إرثاً‭ ‬يتخطى‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية‭ ‬ويترك‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬العالم‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثالثة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬للاحتفال‭ ‬بإنجازات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬يشمل‭ ‬الجميع‭ ‬ويمكن‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬المتسارعة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الابتكار‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والازدهار‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬هي‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭.‬

وتجمع‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬وزارات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬المتسارعة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الابتكار‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وزيادة‭ ‬الازدهار‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتشمل‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬برامج‭ ‬لتعزيز‭ ‬تدفقات‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬وتعزيز‭ ‬توسيع‭ ‬السوق‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الرقميين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث