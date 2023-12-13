((تمكين)) يدعم زيادة أجور ما يفوق 30% من موظفي أرامكس البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دعم
صندوق العمل (تمكين) شركة أرامكس البحرين،
المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستيّة
الشاملة،
بهدف
توظيف الكوادر الوطنيّة وتعزيز تطوّرها الوظيفي في قطاع النقل والخدمات اللوجستيّة.
وفي إطار
الدعم
سيحصل
أكثر من
30 % من الموظفين في الشركة
على دعم زيادة الأجور
الذي تم إطلاقه مؤخراً،
حيث تبلغ نسبة الأجور المجزية
من المستفيدين
حوالي
58 % .
وتأتي أرامكس البحرين ضمن أولى المؤسسات المستفيدة من حزمة برامج
تمكين
المستحدثة، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني عبر إتاحة الفرص الواعدة لتوظيفهم، وتعزيز تقدّمهم المهني من خلال رفع أجورهم وتزويدهم بالتدريب اللازم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وتضم عددًا من البرامج والمسارات الجديدة الموجهّة للأفراد والمؤسسات.
وبهذه المناسبة قالت السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): «تشهد حزمة برامجنا التي أطلقناها مؤخرا إقبالا مميزاً من القطاع الخاص، ولاسيما فيما يتعلق بالحلول المستحدثة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين. ويسعدنا الإعلان اليوم عن الدعم الذي نقدمه لأرامكس البحرين في هذا الإطار، والذي يأتي تأكيدًا على التزامنا بتحفيز نمو القطاع الخاص لجعله المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص نوعيّة للكوادر البحرينيّة لتحقيق النجاح والتطوّر المهني. كما يتوافق هذا الدعم مع أهدافنا الرامية إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل، عبر إتاحة الفرص النوعيّة للكوادر الوطنية بما يدعم نجاحها وتقلّدها للمناصب القياديّة في قطاع النقل والخدمات اللوجستيّة، الذي يعتبر أحد القطاعات الرئيسيّة ذات الأولوية في خطة التعافي الاقتصادي».
ومن جانبه قال السيد ينال عنز،
المدير
العام
لشركة
أرامكس
في مملكة
البحرين: «يسرنا أن نكون ضمن أولى المؤسسات المستفيدة من برامج تمكين المستحدثة والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة على صعيد الاقتصاد والثروة البشريّة في المملكة.
وتدعم
هذه
الشراكة
جهودنا والتزامنا بإتاحة
مزيد من فرص التقدّم المهني للكوادر البحرينيّة المؤهلة في العديد من أقسام الشركة، مثل الشؤون الماليّة والموارد البشريّة والنقل وخدمة العملاء».
يُذكر أن قطاع خدمات النقل اللوجستيّة يعتبر من القطاعات التي توفر فرصًا وظيفيّة واعدة في مملكة البحرين، حيث يوظّف
القطاع حوالي 38 ? 000 موظف. كما وصل عدد
المنضمين
الجدد للقطاع إلى 5 ? 547 موظفًا خلال العامين 2021 و2022 بنسبة نمو بلغت 22 % .
وتشكّل أرامكس إحدى أضخم شركات النقل والخدمات اللوجستيّة في الشرق الأوسط والعالم، إذ تمتد شبكتها الواسعة لتشمل أكثر من
70
دولة
حول العالم، كما بدأت مزاولة أنشطتها في البحرين منذ العام
1989
ويعمل فيها
أكثر من
250
موظفًا
بمن فيهم المواطنون
البحرينيون.
ويأتي دعم تمكين لأرامكس
البحرين
تماشيًا مع أولوياتها الاستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما
للداخلين
الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
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