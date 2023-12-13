((تمكين)) يدعم زيادة أجور ما يفوق 30% من موظفي أرامكس البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬دعم

صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬شركة‭ ‬أرامكس‭ ‬البحرين،‮

‬المزوّد‭ ‬الرائد‭ ‬عالميًا‭ ‬لخدمات‭ ‬النقل‭ ‬والحلول‭ ‬اللوجستيّة

الشاملة،‮

‬بهدف‮

‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطوّرها‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستيّة‭.‬‮

‬وفي‭ ‬إطار

الدعم

سيحصل

أكثر‭ ‬من‮

‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الشركة

على‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور

الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬مؤخراً،‮

‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الأجور‭ ‬المجزية

من‭ ‬المستفيدين‮

‬حوالي‮

‬58 ‭%‬ ‭.‬

وتأتي‭ ‬أرامكس‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬أولى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬برامج

تمكين

المستحدثة،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لتوظيفهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تقدّمهم‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬أجورهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالتدريب‭ ‬اللازم‭ ‬وفقًا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمسارات‭ ‬الجديدة‭ ‬الموجهّة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬‮«‬تشهد‭ ‬حزمة‭ ‬برامجنا‭ ‬التي‭ ‬أطلقناها‭ ‬مؤخرا‭ ‬إقبالا‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ولاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحلول‭ ‬المستحدثة‭ ‬لدعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭. ‬ويسعدنا‭ ‬الإعلان‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬نقدمه‭ ‬لأرامكس‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحفيز‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لجعله‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيس‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينيّة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتطوّر‭ ‬المهني‭. ‬كما‭ ‬يتوافق‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬النوعيّة‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬نجاحها‭ ‬وتقلّدها‭ ‬للمناصب‭ ‬القياديّة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستيّة،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬ينال‭ ‬عنز،‮

‬المدير

العام

لشركة

أرامكس

في‭ ‬مملكة

البحرين‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ضمن‭ ‬أولى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعيّة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والثروة‭ ‬البشريّة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬‮

‬وتدعم

هذه

الشراكة

جهودنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بإتاحة

مزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التقدّم‭ ‬المهني‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينيّة‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة،‭ ‬مثل‭ ‬الشؤون‭ ‬الماليّة‭ ‬والموارد‭ ‬البشريّة‭ ‬والنقل‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬اللوجستيّة‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرصًا‭ ‬وظيفيّة‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يوظّف‮

‬القطاع‭ ‬حوالي‭ ‬38 ‭?‬ 000‭ ‬موظف‭. ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬عدد

المنضمين

الجدد‭ ‬للقطاع‭ ‬إلى‭ ‬5 ‭?‬ 547‭ ‬موظفًا‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬بلغت‭ ‬22 ‭%‬ ‭.‬

وتشكّل‭ ‬أرامكس‭ ‬إحدى‭ ‬أضخم‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستيّة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم،‭ ‬إذ‭ ‬تمتد‭ ‬شبكتها‭ ‬الواسعة‭ ‬لتشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‮

‬70‮

‬دولة

حول‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬بدأت‭ ‬مزاولة‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬العام‮

‬1989‮

‬ويعمل‭ ‬فيها

أكثر‭ ‬من‮

‬250‮

‬موظفًا

بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المواطنون

البحرينيون‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬لأرامكس

البحرين

تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولوياتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما

للداخلين

الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬