Thursday, 14 December 2023 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير النفط يشارك في الجلسة الوزارية (الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة)

12/13/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬النفطية‭ ‬والبيئية‭ ‬العالمية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬والتي‭ ‬تتّسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

‏‎ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الوزارية‭ ‬بعنوان‭ (‬الطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطاقة‭ ‬العربي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الأقطار‭ ‬العربية‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوابك‭).‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬ونشر‭ ‬الإدارة‭ ‬الذكية‭ ‬للطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التحسين‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بزيادة‭ ‬السعة‭ ‬التكريرية‭ ‬وتخفيض‭ ‬كثافة‭ ‬الكربون‭ ‬وتعزيز‭ ‬قائمة‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الكم‭ ‬والنوع‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المصفاة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المصافي‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافساً‭ ‬وامتثالاً‭ ‬لمعايير‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتطرق‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الوزارية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أبرزه‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لمستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬وتخزن‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬مثل‭ ‬التقاط‭ ‬الكربون‭ ‬وتخزينه‭ ‬واستخدامه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬الكربون‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعكس‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بصورة‭ ‬سلسة‭ ‬وأقل‭ ‬كلفة‭ ‬وأكثر‭ ‬فعالية‭.‬

MENAFN13122023000055011008ID1107592759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث