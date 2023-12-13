وزير النفط يشارك في الجلسة الوزارية (الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬النفطية‭ ‬والبيئية‭ ‬العالمية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬والتي‭ ‬تتّسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

‏‎ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الوزارية‭ ‬بعنوان‭ (‬الطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الطاقة‭ ‬العربي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الأقطار‭ ‬العربية‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوابك‭).‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬ونشر‭ ‬الإدارة‭ ‬الذكية‭ ‬للطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التحسين‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بزيادة‭ ‬السعة‭ ‬التكريرية‭ ‬وتخفيض‭ ‬كثافة‭ ‬الكربون‭ ‬وتعزيز‭ ‬قائمة‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الكم‭ ‬والنوع‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المصفاة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المصافي‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافساً‭ ‬وامتثالاً‭ ‬لمعايير‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتطرق‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الوزارية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أبرزه‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لمستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬وتخزن‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬مثل‭ ‬التقاط‭ ‬الكربون‭ ‬وتخزينه‭ ‬واستخدامه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬الكربون‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعكس‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بصورة‭ ‬سلسة‭ ‬وأقل‭ ‬كلفة‭ ‬وأكثر‭ ‬فعالية‭.‬