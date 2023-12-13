بنك ((إلى)) يوزع جوائز إضافية في المنصة الترويجية لجائزة الكنز الكبرى في مجمع سيتي سنتر البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يحظى أصحاب حساب الكنز من عملاء البنك الرقمي المتوافر حصريًا على الهواتف الذكية بفرصة فتح صندوق مليء بالجوائز مع زيادة فرصهم بالفوز بجائزة شهر ديسمبر الكبرى التي ينتظرها الجميع وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.
يقدم بنك إلى «المدعوم من قبل بنك ABC لعملائه فرصة ذهبية لتجربة حظهم للفوز بجائزة الكنز الكبرى لشهر ديسمبر التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الحصول على جوائز إضافية في المنصة الترويجية لجائزة الكنز الكبرى. وستوجد منصة بنك «إلى» في الفترة الممتدة بين 13-17 ديسمبر في مجمع سيتي سنتر البحرين بالقرب من البوابة رقم 3 بين الساعة 10 صباحًا و10 مساءً في الأيام العادية، وحتى منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع».
وسيتمكن العملاء من المشاركة في هذه المسابقة المشوقة عند إيداعهم مبلغ في حساب جائزة الكنز خلال فترة تواجد المنصة. وتُعتبر كل 50 دينارا بحرينيا يتم إيداعها في حساب الكنز كفرصة واحدة للمشاركة في المسابقة والحصول على مفتاح صندوق الكنز، كما يعتمد عدد الفرص المتاحة لفتح الصندوق على المبلغ الذي يتم إيداعه في حساب الكنز. كلما قام المشارك بالإيداع أكثر، حصل على فرص أكثر للمشاركة في المسابقة من خلال مفاتيح يمكنه من خلالها فتح صندوق جائزة الكنز.
وعند فتح الصندوق، ويمكن للمشارك المحظوظ اختيار مظروف واحد يحتوي جائزة مميزة بداخله. يمكن لكل مشارك مؤهل الحصول على 5 مفاتيح بحد أقصى لفتح الصندوق والفوز بجائزة واحدة خلال المسابقة. ويمكن لعملاء بنك «إلى» خلال هذه الجولة الترويجية الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 2000 دينار بحريني بالإضافة إلى الحصول على جوائز مميزة من الشركاء الرعاة. وسيتم إيداع الجوائز النقدية في حسابات الكنز الخاصة بالعملاء في تاريخ 31 يناير 2024. أما بالنسبة للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، فيمكنهم زيادة فرص فوزهم وتجربة حظهم عبر إيداع المزيد من المبالغ في حساب الكنز.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الذي يُقام في تاريخ 16 ديسمبر، يمكن لزوار المنصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الإضافية والحصول على جوائز وهدايا إضافية.
وفي تعليق لها، قالت السيدة ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن لدى بنك «إلى»: يُشرفنا أن نقدم هذه الفرصة المشوقة ليتمكن عملاؤنا الكرام من الفوز بجوائز إضافية. إن حساب جائزة الكنز من بنك «إلى» هو ليس طريقة رائعة للمحافظة على المدخرات فحسب، بل أيضًا يفتح باب الفرص للفوز بجوائز مميزة مثل جائزة المليون دولار القادمة في شهر ديسمبر. نحن نصغي إلى عملائنا ونلبي احتياجاتهم باستمرار، كما أوفينا بوعدنا عبر مساعدتهم في الاقتراب أكثر من تحقيق طموحاتهم المالية. نحن نعمل دائمًا على رفع مستوى التوقعات، كما نتطلع لمشاركة جميع العملاء بفارغ الصبر ليتسنى لهم الفوز بجوائز رائعة في الجولة الترويجية لجائزة الكنز الكبرى». الجدير بالذكر أن حساب الكنز من بنك «إلى» قد اكتسب شعبية واسعة بين العملاء في مملكة البحرين وذلك لإتاحته فرص الفوز بجوائز نقدية كبيرة عبر السحوبات الشهرية التي تجري على مدار العام. آخر موعد لإيداع مدخراتكم في حساب الكنز والدخول في السحب على الجائزة الكبرى في نهاية العام التي تبلغ مليون دولار أمريكي هو 31 ديسمبر 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي https :// >. ilabank . com / AlKanz .
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