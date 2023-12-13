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بنك ((إلى)) يوزع جوائز إضافية في المنصة الترويجية لجائزة الكنز الكبرى في مجمع سيتي سنتر البحرين

12/13/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يحظى‭ ‬أصحاب‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬المتوافر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بفرصة‭ ‬فتح‭ ‬صندوق‭ ‬مليء‭ ‬بالجوائز‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬الجميع‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

يقدم‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لعملائه‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لتجربة‭ ‬حظهم‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكنز‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬لجائزة‭ ‬الكنز‭ ‬الكبرى‭. ‬وستوجد‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬13‭-‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحًا‭ ‬و10‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العادية،‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‮»‬‭. ‬

وسيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬المشوقة‭ ‬عند‭ ‬إيداعهم‭ ‬مبلغ‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تواجد‭ ‬المنصة‭. ‬وتُعتبر‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬كفرصة‭ ‬واحدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬مفتاح‭ ‬صندوق‭ ‬الكنز،‭ ‬كما‭ ‬يعتمد‭ ‬عدد‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لفتح‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إيداعه‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭. ‬كلما‭ ‬قام‭ ‬المشارك‭ ‬بالإيداع‭ ‬أكثر،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬أكثر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مفاتيح‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فتح‭ ‬صندوق‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭. ‬

وعند‭ ‬فتح‭ ‬الصندوق،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمشارك‭ ‬المحظوظ‭ ‬اختيار‭ ‬مظروف‭ ‬واحد‭ ‬يحتوي‭ ‬جائزة‭ ‬مميزة‭ ‬بداخله‭. ‬يمكن‭ ‬لكل‭ ‬مشارك‭ ‬مؤهل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬مفاتيح‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬لفتح‭ ‬الصندوق‭ ‬والفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭. ‬ويمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الترويجية‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الرعاة‭. ‬وسيتم‭ ‬إيداع‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬الكنز‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعملاء‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2024‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬الفوز،‭ ‬فيمكنهم‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭ ‬وتجربة‭ ‬حظهم‭ ‬عبر‭ ‬إيداع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬يمكن‭ ‬لزوار‭ ‬المنصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإضافية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬وهدايا‭ ‬إضافية‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والزبائن‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬يُشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬المشوقة‭ ‬ليتمكن‭ ‬عملاؤنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬إضافية‭. ‬إن‭ ‬حساب‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬طريقة‭ ‬رائعة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المدخرات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬الفرص‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬مميزة‭ ‬مثل‭ ‬جائزة‭ ‬المليون‭ ‬دولار‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭. ‬نحن‭ ‬نصغي‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬ونلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬باستمرار،‭ ‬كما‭ ‬أوفينا‭ ‬بوعدنا‭ ‬عبر‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬الاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المالية‭. ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التوقعات،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬لمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬ليتسنى‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الترويجية‭ ‬لجائزة‭ ‬الكنز‭ ‬الكبرى‮»‬‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬قد‭ ‬اكتسب‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحته‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة‭ ‬عبر‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬لإيداع‭ ‬مدخراتكم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬هو‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التالي‭ ‬ https ‭://‬ >‭.‬ ilabank ‭.‬ com ‭/‬ AlKanz ‭.‬

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