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وزير العمل يترأس وفد البحرين في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض

12/13/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬السيد‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬وحتى‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬الراجحي‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السعودي،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬والمعنيين‭ ‬بمجالات‭ ‬العمل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمال‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬والقرار‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭.‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعميم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬وابتكار‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬أسواق‭ ‬العمل،‭ ‬ومناقشة‭ ‬المحفزات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬الأسوق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لمعالجة‭ ‬تحديات‭ ‬أسواق‭ ‬العمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬العمالية‭ ‬والسياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬الموجهة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لتسهيل‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وكذلك‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬مهنياً،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬حميدان‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬النوعية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الأخرى،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬معرفية‭ ‬لاستعراض‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بتجربة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬نجحت‭ ‬بفضل‭ ‬السياسات‭ ‬الفعالة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وجذب‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المولدة‭ ‬للوظائف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭.‬

وأشار‭ ‬حميدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬العالمية‭ ‬تشهد‭ ‬متغيرات‭ ‬متلاحقة‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتنوع‭ ‬وسائل‭ ‬ومصادر‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬لتوليد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لمتغيرات‭ ‬أساليب‭ ‬الإنتاج‭ ‬وظهور‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭.‬

ويتناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬جلساته،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬والمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للدفع‭ ‬بالإنتاجية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى،‭ ‬ومستقبل‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وفي‭ ‬مقدمته‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬التوظيف‭ ‬والأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحرير‭ ‬السوق‭ ‬والمؤسسات‭ ‬واستجابتها‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬المستقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬التقلبات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأثيرات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعمال‭.‬

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