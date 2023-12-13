((البحرين والكويت)) يحصل على جائزة ((أفضل بنك للأفراد في البحرين 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2023‮»‬‭ ‬المرموقة‭ ‬من World ‭ ‬ Economic ‭ ‬ Magazine ،‭ ‬تقديراً‭ ‬لتفانيه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬المتميزة‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المتطورة‭ ‬للأفراد‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬فروعه‭ ‬وعبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الجوال BBK ‭ ‬ Mobile ‭ .‬

وأفادت‭ ‬ World ‭ ‬ Economic ‭ ‬ Magazine ‭ ‬بأن‭ ‬حصول‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬جاء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬أساسية‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭. ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬متانة‭ ‬واستمرارية‭ ‬ربحية‭ ‬البنك‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وقطاع‭ ‬تمويل‭ ‬الأفراد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وقوة‭ ‬البنك‭ ‬ومركزه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬كلاعب‭ ‬أساسي‭ ‬ومهم‭. ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬تقديراً‭ ‬لنهجه‭ ‬المبتكر‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬ونمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬النمو‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بالنمو‭ ‬المسؤول‭ ‬ليس‭ ‬لصالح‭ ‬عملائنا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الموظفين‭ ‬والمساهمين‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬استطعنا‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬جديدة‭ ‬ومزايا‭ ‬رائدة‮»‬‭.‬

‮«‬تضاف‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬حيث‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مقومات‭ ‬تشمل‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمعنا‭ ‬مع‭ ‬عملائنا،‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنتجات،‭ ‬وبعد‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الماليين‭ ‬والاستشاريين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬والمحللين‭ ‬المصرفيين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬يٌشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬ويقع‭ ‬مقره‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬مدرج‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬المحلية،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬مصرفية‭ ‬وغير‭ ‬مصرفية‭ ‬ – ‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬ – ‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويمتلك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬فروعا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬ويقدم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬وهو‭ ‬معروف‭ ‬بكونه‭ ‬المقدم‭ ‬الرائد‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬عملائه‭. ‬وقدم‭ ‬البنك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والتي‭ ‬حازت‭ ‬الأوسمة‭ ‬والجوائز‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬تطبيقات‭ ‬الجوال،‭ ‬والسحب‭ ‬النقدي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬بطاقة،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬التفاعلية‭ (‬ ITM ‭)‬،‭ ‬و MaxWallet ؛‭ ‬تطبيق‭ ‬المحفظة‭ ‬الافتراضية‮»‬‭.‬