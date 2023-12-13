Beyon Connect تنضم إلى اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انضمت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ (‬ UPU ‭) ‬كعضو‭ ‬ذهبي‭ ‬للشركات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬حل‭ ‬صندوق‭ ‬البريد‭ ‬الرقمي‭ ‬ “OneBox” ‭ ‬الخاص‭ ‬بالشركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنسيق‭ ‬جهودها‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭.‬

الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ (‬ UPU ‭) ‬هي‭ ‬وكالة‭ ‬متخصصة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬السياسات‭ ‬البريدية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬192‭ ‬دولة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬بريدي‭ ‬عالمي‭ ‬موحد‭. ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ ‬تستعرض‭ ‬اهتمامات‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البريد‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتوفر‭ ‬إطارًا‭ ‬فعالًا‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ ‬وشركات‭ ‬البريد‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬قطاع‭ ‬البريد‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬واستجابة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬الجديدة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عضوية‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ ‬ستعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬الشركة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأبحاث‭ ‬والأعمال‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية،‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬التواصل‭ ‬والتعارف‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة،‭ ‬ودعم‭ ‬مهمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ ‬المُتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬البريدية،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭.‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬راسموسن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬هدفنا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مجتمع‭ ‬رقمي‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬شمولية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وخارجها،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬الخاص‭ ‬بنا،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬اتصال‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭ ‬وموثوقة‭ ‬تتيح‭ ‬التواصل‭ ‬السلس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمناقشة‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تحقيقه‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬البريدية‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حل‭ ‬صندوق‭ ‬البريد‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬ OneBox ‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بنا،‭ ‬كما‭ ‬نهتم‭ ‬بالتعاون‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصال‭ ‬البريدي‭ ‬الرقمي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه،‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لإدارة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬البريد‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬القيم‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬في‭ ‬طلبها‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أحد‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬المنشأ،‭ ‬ولذلك‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬لجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬البريد‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬انضمامنا‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريدي‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

صرح‭ ‬راشد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عتيق،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬البريد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬خدمة‭ ‬البريد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1884‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدماتنا‭ ‬وذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬المتغيرة‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدعم‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تبتكر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البريد‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والعالمي‮»‬‭.‬