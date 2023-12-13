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الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور مسرح الدانة

12/13/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قام‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بزيارة‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة،‭ ‬أحد‭ ‬شركات‭ ‬ممتلكات‭ ‬المحلية‭. ‬وقام‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬المسرح‭ ‬والذي‭ ‬تشكل‭ ‬الاستدامة‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬هندسته‭ ‬المعمارية‭.‬

يعد‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭ ‬2022-2026،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬كمركز‭ ‬سياحي‭ ‬عالمي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬مناقشة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬منذ‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬المستقبلية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬مؤخراً‭. ‬هذا‭ ‬وتعمل‭ ‬ممتلكات‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الترفيه‭ ‬والتسلية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭.‬

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