الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور مسرح الدانة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قام سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، مؤخرًا بزيارة مسرح الدانة، أحد شركات ممتلكات المحلية. وقام خلال الزيارة بجولة في مرافق المسرح والذي تشكل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من هندسته المعمارية.
يعد مسرح الدانة أحد المشاريع السياحية الوطنية الرائدة والتي تتماشى مع استراتيجية مملكة البحرين السياحية 2022-2026، وتهدف إلى الترويج للمملكة كمركز سياحي عالمي.
كما تم خلال الزيارة مناقشة الإنجازات التي حققها مسرح الدانة منذ افتتاحه في عام 2021، إلى جانب الاطلاع على الخطط والأهداف المستقبلية بالتزامن مع موسم الفعاليات الجديد الذي أطلق مؤخراً. هذا وتعمل ممتلكات بشكل وثيق مع مسرح الدانة لتحقيق أهدافه المتمثلة في تطوير صناعة الترفيه والتسلية داخل المملكة.
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