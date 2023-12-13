استهداف ناقلة في البحر الأحمر بالزوارق السريعة والصواريخ

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت مصادر بحرية امس إن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن واستهدفوها بالصواريخ وذلك في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي، بعدما حذرت قوات الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى إسرائيل.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري ومصادر أخرى إن الزورق السريع اقترب أيضا من سفينة ثانية كانت تبحر في المنطقة نفسها لكنها لم تتعرض لهجوم.
وفي حادث منفصل، قال مسؤول دفاعي أميركي في واشنطن إن المدمرة ماسون التابعة للبحرية الأميركية أسقطت امس طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قادمة من اليمن وكانت متجهة صوب المدمرة أثناء تقصيها لتقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية.
وقال المسؤول إن الحوثيين هاجموا السفينة التجارية أردمور إنكاونتر بزوارق ثم أطلقوا صاروخين لم يصيبا السفينة. ولم تبلغ السفينة عن أي اضرار أو إصابات وواصلت طريقها.
وأكدت شركة «أردمور» للشحن، المالكة والمشغلة للناقلة «أردمور إنكاونتر»، أن السفينة تعرضت لهجوم أثناء مرورها بالبحر الأحمر.
وقالت الشركة في بيان «لم يصعد أحد على متن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير. السفينة تعمل بكامل طاقتها دون فقدان أي بضائع أو حدوث أضرار على متنها، وتعتبر خارج نطاق الخطر المباشر»، مضيفة أن السفينة «تلقت مساعدة عسكرية خلال الهجوم».
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