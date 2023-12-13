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استهداف ناقلة في البحر الأحمر بالزوارق السريعة والصواريخ

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مصادر بحرية امس إن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن واستهدفوها بالصواريخ وذلك في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي، بعدما حذرت قوات الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى إسرائيل.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري ومصادر أخرى إن الزورق السريع اقترب أيضا من سفينة ثانية كانت تبحر في المنطقة نفسها لكنها لم تتعرض لهجوم.
وفي حادث منفصل، قال مسؤول دفاعي أميركي في واشنطن إن المدمرة ماسون التابعة للبحرية الأميركية أسقطت امس طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قادمة من اليمن وكانت متجهة صوب المدمرة أثناء تقصيها لتقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية.
وقال المسؤول إن الحوثيين هاجموا السفينة التجارية أردمور إنكاونتر بزوارق ثم أطلقوا صاروخين لم يصيبا السفينة. ولم تبلغ السفينة عن أي اضرار أو إصابات وواصلت طريقها.
وأكدت شركة «أردمور» للشحن، المالكة والمشغلة للناقلة «أردمور إنكاونتر»، أن السفينة تعرضت لهجوم أثناء مرورها بالبحر الأحمر.
وقالت الشركة في بيان «لم يصعد أحد على متن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير. السفينة تعمل بكامل طاقتها دون فقدان أي بضائع أو حدوث أضرار على متنها، وتعتبر خارج نطاق الخطر المباشر»، مضيفة أن السفينة «تلقت مساعدة عسكرية خلال الهجوم».

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