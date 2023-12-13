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البرلمان العراقي يرجئ جلسة انتخاب رئيسه حتى إشعار آخر

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة امس، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى «تزوير» تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية. ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات 18 ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مجلس النواب قرر «تأجيل جلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر»، وذلك «نظرا لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب امس بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد».
ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والإثنيات بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.
وينظم العراق الإثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن تلك المجالس وكر للفساد والزبائنية. وجرى حل هذه المجالس إثر تظاهرات عام 2019 المناهضة للسلطة. وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة عام 2013.

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