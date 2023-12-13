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دونالد توسك المؤيد لأوروبا يؤدي اليمين لتولي رئاسة الحكومة الپولندية

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى رئيس الوزراء الپولندي المؤيد لأوروبا دونالد توسك وحكومته اليمين الدستورية امس، منهيا رسميا ثماني سنوات من الحكم الشعبوي القومي في پولندا.
وتعهد توسك وهو سياسي مخضرم شغل سابقا منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2014، باستعادة مكانة پولندا داخل الاتحاد الأوروبي ومضاعفة الجهود لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا المجاورة.
وقال توسك، بعدما أدت حكومته اليمين في حفل أقيم في القصر الرئاسي، «وطننا مكان للمعجزات السياسية والمدنية»، مرحبا بالإقبال القياسي للناخبين.
وفاز الائتلاف المدني بقيادة تاسك المتحالف مع حزبين سياسيين آخرين، بغالبية في البرلمان في مواجهة القوميين الشعبويين من حزب القانون والعدالة في انتخابات 15 أكتوبر.
وحصل توسك وحكومته على دعم البرلمان امس الاول في تصويت على الثقة.
وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، على منصة «إكس»، أن «دونالد توسك يريد إعادة پولندا إلى قلب الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتحديد المكان الذي تنتمي إليه». وعبر عن ارتياحه «للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وپولندا وكذلك العلاقات الألمانية الپولندية».
من جهتها، أرسلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني «تهانيها إلى دونالد توسك على ولايته الجديدة كرئيس للوزراء.. في انتظار لقائه غدا في المجلس الأوروبي في بروكسل».
وخلال المراسم، أعلن الرئيس الپولندي أندريه دودا، حليف حكومة حزب القانون والعدالة السابقة، أنه «منفتح» على التعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة، لكنه أكد التزامه برنامجه المحافظ أيضا.

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