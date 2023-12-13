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فيولا أمهيرد رئيسة لسويسرا في 2024

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برن ـ أ.ف.پ: ستتولى فيولا أمهيرد رئاسة الاتحاد السويسري في العام 2024، بعدما كانت أول وزيرة للدفاع في بلادها، وأكدت امس أن التسوية والحوار سيشكلان عنوان ولايتها.
وبدأت المحامية وكاتبة العدل فيولا أمهيرد (61 عاما) مسيرتها السياسية في تسعينيات القرن الماضي في كانتون فاليه، وتعتبر الوزيرة الأفضل، وفقا لاستطلاع نشرته هذا الصيف المجموعة الصحافية الأولى في سويسرا تاميديا.
وستخلف أمهيرد، الرئيس السويسري آلان بيرسيه.
وأمهيرد غير متزوجة ولم تكن معروفة قبل وصولها إلى الحكومة.
وبالنسبة للحرب في أوكرانيا، لم تخف أمهيرد رغبتها في تكثيف التعاون العسكري الدولي والتقرب من حلف شمال الأطلسي، ولا ترضي توجهاتها حزب «يو دي سي» اليميني المتطرف الرئيسي في البلاد، الداعم بحزم لحياد سويسرا التقليدي.
وأعربت أمهيرد عن اقتناعها «بأن التعاون الجيد (مع الاتحاد الأوروبي) ضروري لسويسرا»، ولكن عدم تأييد حزب «يو دي سي» والنقابات لتوجهها يعقد التقارب مع بروكسل.
ويعتبر منصب رئاسة الاتحاد السويسري فخريا إلى حد كبير.
والعضو الجديد الوحيد الوافد إلى المجلس الاتحادي المؤلف من سبعة أعضاء هو الاشتراكي بيت غانس (59 عاما) الذي انتخب بعد ثلاث جولات من التصويت، عن كانتون مدينة بازل على الحدود مع فرنسا وألمانيا.
وقال بعد انتخابه «أعد بأن أبذل قصارى جهدي، بكل طاقتي وقناعاتي».
ويحل غانس مكان الوزير الاشتراكي آلان بيرسيه الذي قرر منذ بضعة أشهر عدم الترشح مرة أخرى.
وأعيد انتخاب جميع المستشارين الفيدراليين الآخرين في المجلس الاتحادي وهم فيولا أمهيرد (لو سنتر)، إليزابيث بوم شنايدر (بي اس)، إغنازيو كاسيس (بي ال أر)، كارين كيلر سوتر (بي ال أر)، غي بارميلان (يو دي سي) وألبرت روستي (يو دي سي).
وانتخبت كيلر سوتر نائبة للرئيسة. وكانت قادت كوزيرة للمال عملية استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس».
وسيتمكن الوزراء السبعة من اختيار حقائبهم على أساس أقدميتهم في الحكومة.
وفي سويسرا، تتقاسم الأحزاب الأربعة الأولى ـ «يو دي سي» (الاتحاد الديموقراطي الوسطي، يمين متطرف)، الحزب الاشتراكي (بي اس)، حزب الليبراليين المتطرفين (بي ال أر)، ولو سنتر ـ الحقائب الوزارية السبع، وفقا لما يسمى بنظام «الصيغة السحرية»: 2-2-2-1.

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