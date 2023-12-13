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ترامب يخسر محاولة لاستخدام الحصانة في دعوى تشهير

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت محكمة استئناف أميركية أمس بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليس بمقدوره تأكيد الحصانة الرئاسية في مواجهة دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاغتصاب، مما يوجه انتكاسة قانونية أخرى لترامب. وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن قرار قاض اتحادي برفض طلب ترامب تأكيد حقه في الحصانة، حيث وجدت أن الرئيس السابق انتظر طويلا أكثر مما يلزم لإثارة هذا الطلب كوسيلة للدفاع.
ووصفت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب في القضية، الحكم بأنه «معيب تماما»، وقالت إن ترامب سيطالب المحكمة العليا «بمراجعة فورية».
وتسعى كارول من خلال الدعوى التي أقامتها ضد ترامب للحصول على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار بسبب تعليقات أدلى بها في يونيو 2019، عندما كان في سدة الحكم، بعد أن اتهمته علنا للمرة الأولى بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بمانهاتن في منتصف التسعينيات.
ونفى ترامب معرفته بكارول، وقال إنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها القادمة.
ورفعت كاتبة العمود السابقة في مجلة «إيل» دعوى قضائية في نوفمبر 2019، لكن ترامب انتظر حتى ديسمبر 2022 قبل أن يؤكد أن الحصانة الرئاسية المطلقة تحميه من الدعوى القضائية التي رفعتها كارول. وبموجب تلك الحصانة، يتمتع الرئيس بحصانة كاملة من العديد من أنواع الدعاوى المدنية أثناء توليه منصبه.

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