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مجلس النواب الأميركي يفتح رسميا تحقيقا لعزل بايدن والرئيس يعتبره حيلة سياسية لا أساس لها

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت مجلس النواب الاميركي بقيادة الجمهوريين بالموافقة على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، وذلك على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، لكن الديموقراطيين يعتبرون أن اتهامات الجمهوريين له واهية.

في المقابل، سارع الرئيس الأميركي
إلى إدانة التصويت، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".

وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه قد يشتت جهود بايدن في ضوء ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.

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