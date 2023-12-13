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بعد استجواب أبناء ترامب الجمهوريون يردون باستجواب نجل بايدن في الكونغرس

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد نحو شهر على استجواب دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، كأول أفراد في عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب يدليان بشهادتهما في المحاكمة التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها بمليارات الدولارات، وبعد نحو سنة من استدعائهما في الكونغرس للإدلاء بشهادتهما في قضية اقتحامه، استدعى الجمهوريون هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وشقيقه جيمس بايدن من قبل لجنة الرقابة بمجلس النواب للحصول على إفادات من أفراد عائلة بايدن أمس تزامنا مع التصويت على بدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس.
ووبّخ هانتر، المحققين الجمهوريين وتحدى الرئيس السابق دونالد ترامب وطالب بتحويل شهادته امام الكونغرس الى علنية.
وقال هانتر بايدن للصحافيين خارج مبنى الكابيتول قبيل مثوله امس: «على مدى ست سنوات، كنت هدفا لآلة هجوم ترامب التي لا هوادة فيها وهي تصرخ «أين هانتر؟» حسنا، إليكم إجابتي، أنا هنا».
ودافع بايدن عن والده قائلا: «دعوني أصرح بوضوح قدر الإمكان، لم يكن والدي مشاركا ماليا في عملي، ولا كمحامي ممارس، ولا كعضو في مجلس إدارة شركة بوريسما، ولا في شراكتي مع رجل الأعمال الصيني الخاص». ليس في استثماراتي في الداخل ولا في الخارج، وبالتأكيد ليس كفنان.
وكان محامو هانتر أخبروا الجمهوريين في مجلس النواب في لجنتي الرقابة والقضاء أنه مستعد للإدلاء بشهادته بحلول الموعد النهائي أمس ولكن فقط إذا كان بإمكانه القيام بذلك علنا، فيما كان الجمهوريون في مجلس النواب يصرون على رغبتهم في التحدث معه خلف أبواب مغلقة أولا.
وجاء الموعد النهائي للإدلاء في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يصوت فيه الجمهوريون في مجلس النواب على قرارهم لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن.
وكان آبي لويل، محامي هانتر بايدن، استنكر التهم الجديدة الموجهة إلى موكله، مؤكدا أن نجل الرئيس الأميركي يتلقى معاملة غير عادلة بسبب الضرائب المتأخرة.
وتساءل المحامي «أين الإنصاف والعدالة واللياقة في هذا؟». وقال لويل في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»: «تتحدث التهم الواردة في لائحة الاتهام الضريبية الجديدة هذه عن الفترة التي كان فيها هانتر في أدنى مستويات إدمانه، ومثل الأشخاص في هذا الصدد، وأنا أعلم أن كل شخص في أميركا لديه شخص ما في عائلته أو أصدقائه يعاني من الإدمان، فمن المؤكد أنه فعل أشياء لا يفتخر بها.. ولكن مهلا، ماذا حدث منذ ذلك الحين؟».
وانخرط هانتر بايدن في مخطط مدته أربع سنوات اختار فيه عدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية المقدرة ذاتيا والمستحقة للسنوات الضريبية من 2016 إلى 2019 والتهرب من تقييم الضرائب للسنة الضريبية 2018 عندما قدم طلبا كاذبا.
ويواجه نجل الرئيس بالفعل اتهامات جنحة بسبب فشله في دفع الضرائب، وتم التوصل إلى اتفاق صفقة الإقرار بالذنب في وقت سابق من هذا العام، حيث كان سيعترف بالذنب في تلك التهم ويدخل في برنامج تأهيل فيما يتعلق بجريمة سلاح لكن القاضية رفضت الصفقة.
ويواجه هانتر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاما عند إدانته، وتأتي الاتهامات الجديدة أيضا في الوقت الذي تخضع فيه المعاملات التجارية للرئيس بايدن وعائلته للمجهر في مجلس النواب.

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