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جينبينغ الصين وفيتنام يجب أن تعارضا محاولة زعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لهانوي إنه يجب على الصين وفيتنام الوقوف في وجه أي «محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى فيتنام المجاورة منذ ست سنوات. والتزم البلدان تعميق العلاقات ووقعا أكثر من ثلاثين اتفاقا من بينها تعهد بتطوير خطوط سكك حديد بين فيتنام والصين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن الصين وفيتنام «يجب أن تكونا متنبهتين وتقفان في وجه أي محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ». وأضاف «يجب علينا تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الشؤون الدولية والمحافظة بشكل مشترك على بيئة خارجية سليمة».
وقال شي أمس إن الصين مستعدة للتعاون مع فيتنام من أجل «إيجاد حل طويل الأمد للقضايا البحرية» والتوصل إلى «مدونة قواعد سلوك جوهرية وفعالة في بحر الصين الجنوبي»، بحسب وكالة شينخوا.
وتابع، شي، إنه يتعين على الصين وفيتنام، في ظل الظروف الجديدة، المضي قدما على طريق الصداقة والتعاون من المنظور الاستراتيجي طويل الأجل للعلاقات بين البلدين.
ومن جانبه، قال هوي إن شي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ، اتفقا على التوصيف الجديد للعلاقات بين الحزبين والبلدين التي تم الارتقاء بها، وهو التكاتف معا في بناء مجتمع مصير مشترك صيني-فيتنامي يحظى بأهمية استراتيجية. وأضاف هوي أن هذا سيدفع قدما الصداقة الخاصة المتسمة بالرفاقية والأخوة التي أسسها قادة الأجيال السابقة، وسيوجه العلاقات في اتجاه التنمية المطردة على المدى الطويل ونحو مستقبل أكثر إشراقا.
واتفقت الصين وفيتنام على اتخاذ إجراءات ملموسة لتوسيع التجارة المتبادلة بطريقة متوازنة ومستدامة.
وذكر بيان مشترك صدر أثناء زيارة الدولة التي قام بها شي جين بينغ، إلى فيتنام، أن البلدين سيعملان على إفساح المجال كاملا لدور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، وسيعملان على تعزيز التعاون في منصات معرض الصين الدولي للواردات ومعرض الصين-الآسيان ومعرض الصين للاستيراد والتصدير، لزيادة صادرات المنتجات التنافسية لدى كل من البلدين.

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