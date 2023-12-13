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حماس أي ترتيبات في غزة دوننا وهم وسراب ونتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب حتى النصر

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن أي ترتيبات في غزة دون حماس هي «وهم وسراب».
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون أمس «نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع».
وأكد: لايزال شعبنا ومقاومتنا يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري، مضيفا: وجهت معركة طوفان الأقصى ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية.
وتابع: الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك.
وقال: نبذل مع الجميع - بما في ذلك المؤسسات الدولية - جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعبنا.
ودعا هنية «شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان»، مثمنا «الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم».
ورحب زعيم حركة حماس بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.
في المقابل، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة «حتى النصر وإبادة حماس» وذلك في اليوم الثامن والستين للحرب في غزة.
وقال نتنياهو، في بيان مسجل بالفيديو أصدره مكتبه موجها إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة، «أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك».
وتابع «أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضا في ظل الضغوط الدولية».
بدوره، اكد وزير الدفاع يوآف غالانت «ندفع ثمنا باهظا لكن هدفنا يستحق ذلك».

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