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واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس

12/13/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس مجموعة عقوبات جديدة على مسؤولين في حركة حماس وأشخاص مرتبطين بها، مؤكدتين أنهما تريدان مكافحة تمويل الحركة، في خضم الحرب على غزة.
وتعد هذه رابع مجموعة عقوبات تقرها واشنطن وثاني مجموعة تقرها لندن، منذ بداية الحرب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن العقوبات التي تم الإعلان عنها امس «تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية».
من جهته، نقل بيان لندن عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إن العقوبات البريطانية «ضد حماس والجهاد الإسلامي ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر».
وتستهدف الحكومة البريطانية بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنه «مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك» للحركة. كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنه «مسؤول العلاقات الخارجية» في حركة حماس ويتخذ من لبنان مقرا له.
وسيتم تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة للأشخاص المستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما قد تجد المؤسسات المالية الأجنبية التي تعمل مع هؤلاء نفسها خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في البيان، «مازلنا ملتزمين، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، باستخدام سلطاتنا لتقويض قدرة حماس على تمويل المزيد من الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر».

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