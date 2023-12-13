Thursday, 14 December 2023 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المال أصبح بلا قيمة مع عدم توافر أي شيء في القطاع

12/13/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل الحرب كان يعيش الكثير من سكان غزة في الفقر، لكن منذ اندلاعها يجد الميسورون أنفسهم في الوضع نفسه وأنه «لا قيمة» لأموالهم مع عدم توافر أي شيء لشرائه.
يبحث محمد المدهون الذي نزح من مدينة غزة عن شقة للإيجار في رفح جنوب قطاع غزة، معربا عن استعداده لدفع ألف دولار، وهو مبلغ كبير في القطاع، لكنه لم يعثر على أي شيء.
اضطر المدهون البالغ 36 عاما وهو أب لطفلين (سبع سنوات وعام ونصف العام) مع 11 شخصا من عائلته للنزوح منذ تعرض منزله للقصف.
ويقول لوكالة فرانس برس «استقبلنا صديقي في منزله، لكني أبحث عن شقة للإيجار من أجل بعض الخصوصية».
ويؤكد المدهون أن «الأسعار مرتفعة للغاية، لكن لا يوجد شقق أيضا. أنا مستعد لدفع ألف دولار لكن لا أجد رغم ذلك».
ويضيف «المال أصبح بلا قيمة. لا يوجد سلع في السوق»، موضحا أيضا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مع عدم توافر البضائع والمواد.
ويؤكد «لا نبحث عن الرفاهية. أبحث عن الأساسيات وبأي سعر لكن لا أجدها»، موضحا أنه «لم يكن ينقصنا أي شيء في حياتنا، قصف بيتنا وسيارتي تركتها في غزة».
ويتابع «أتينا إلى هنا في رحلة معاناة وذل لا يمكن وصفها ولا نسيانها. لن يعوضني مال الدنيا ما رأيناه».
واضطر المدهون لترك كل شيء وراءه، موضحا أنه اشترى قطعتين من الملابس الشتوية بثلاثة أضعاف سعرها.
ويقول «أشعر بالعجز حين يطلب مني طفلي شيئا ولا أستطيع توفيره رغم توافر المال»، موضحا «ابني يريد شوكولاته وشيبس وسأدفع أي ثمن لشرائه لكنه غير متوافر. كيف سيفهم الطفل أن المشكلة ليست عندي».
تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت على عجل مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية.
ويفر آلاف من سكان غزة بأي طريقة ممكنة بسيارات أو شاحنات وأحيانا بواسطة عربات أو سيرا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح منذ الثالث من ديسمبر «يواجهون ظروفا كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل وخارج الملاجئ».
وأضاف «تنتظر حشود لساعات حول مراكز توزيع المساعدات والناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والرعاية والحماية»، في حين أن «غياب المراحيض يزيد من مخاطر انتشار الأمراض» خصوصا عندما تسبب الأمطار فيضانات. واضطر كثيرون لترك حياتهم السابقة وفروا من القصف الإسرائيلي من دون الكثير.
والآن مع نقص مياه الشرب والمواد الغذائية والأدوية واضطرار السكان إلى النزوح، تفاقم الفقر.
ويجد آخرون أنفسهم غير قادرين على توفير الأساسيات بالرغم من توافر المال لشرائها.
تؤكد سمر محمد (38 عاما) التي نزحت مع أطفالها الأربعة وزوجها لتقيم مع صديقة لها غرب مدينة رفح، أن الجميع أصبح متساويا.
وتقول السيدة التي تعمل معلمة وزوجها تاجر «مساحة شقتي في غزة 200 متر.. وذهبت. سيارتي مركونة في الشارع منذ أكثر من شهر لعدم توافر الوقود». وتضيف «معنا المال الحمد الله لكن السوق فارغة»، موضحة أن زوجها يسعى للتنسيق من أجل السماح للعائلة بالخروج إلى مصر.
وتوضح «طلبوا منا 5 آلاف دولار لكل شخص وألف دولار لكل طفل دون العاشرة. نحن مستعدون للدفع لكن لا نجد شخصا نثق به ينسق لنا دون احتيال».
وبحسب سمر، فإن «عائلات بأكملها من الأثرياء تعيش في خيام لأنها لا تجد بيوتا للإيجار. النقود أصبحت كالورق لا قيمة لها. حتى لو معك مليون شيكل (أكثر من 260 ألف دولار) أنت غير قادر على حماية عائلتك أو توفير أدنى مقومات الحياة لهم من أكل وشرب ولبس».

MENAFN13122023000130011022ID1107592732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث