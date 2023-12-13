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عزلة إسرائيل تتزايد مع انتقادات من بايدن وارتفاع أعداد ضحاياها في غزة

12/13/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتزايد عزلة إسرائيل الديبلوماسية في حربها على قطاع غزة، إذ طالبت الأمم المتحدة في قرار جديد بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القصف «العشوائي» للمدنيين يقلل من الدعم الدولي. وشنت إسرائيل حربها الشعواء على القطاع، ردا على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة، معتمدة على تعاطف دولي واسع.
لكن منذ ذلك الحين حاصرت القوات الإسرائيلية القطاع وحولت أغلبه إلى ركام وقتلت أكثر من 18 ألفا من سكانه، وأصابت نحو 50 ألفا، ووسعت حملتها البرية من شمال قطاع غزة إلى الجنوب باقتحام مدينة خان يونس الجنوبية الرئيسية.
وطالبت الأمم المتحدة فجر أمس، بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة، وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وليس لقرار الأمم المتحدة أي قوة قانونية إلزامية لكنه أقوى مؤشر حتى الآن على تراجع الدعم الدولي لأفعال إسرائيل.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وحثت الدول على الضغط على إسرائيل للامتثال له، وكرر القيادي في حماس عزت الرشق ما ورد في بيان السلطة الفلسطينية وقال عبر تطبيق تلغرام إن على إسرائيل «وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا».
وقبل صدور القرار، قال بايدن إن إسرائيل تحظى الآن بدعم «معظم دول العالم» بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حربها ضد حركة «حماس».
وأضاف خلال فعالية لجمع تبرعات في واشنطن «لكنهم بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث».
وجاء تصريح بايدن بعد إصدار زعماء كندا واستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يدعو إلى وقف إطلاق النار منفصل عن دعوة الأمم المتحدة، وقال الزعماء الثلاثة «من غير الممكن أن يكون ثمن هزيمة حماس استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين».
وفي أكبر مؤشر علني على الخلاف بين الزعيمين حتى الآن، قال بايدن أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحاجة إلى تغيير حكومته المتشددة، وان إسرائيل «لا يمكنها في نهاية المطاف أن تقول لا» لقيام دولة فلسطينية مستقلة وهو أمر يعارضه اليمينيون المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية.
وقال نتنياهو إن إسرائيل تختلف مع واشنطن بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب وتعارض دعوات الولايات المتحدة لأن تحكم السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب القطاع.

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