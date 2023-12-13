القتال في غزة فوق الأرض وتحتها والأمم المتحدة تتوقع المزيد من النزوح

MENAFN - Al-Anbaa) رغم تزايد الضغوط الدولية، واصل جيش الاحتلال قصفه الجوي والبري والبحري على قطاع غزة، حيث يواجه مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية اسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود بينهم ضباط باعتراف الجيش نفسه.وقد اعترفت إسرائيل أمس، بأكبر خسائر منذ بدء اجتياحها البري قبل أكثر من شهر ونصف، بعد ان نصبت فصائل المقاومة كمينا لقواتها بمدينة غزة، حيث أكد الجيش مقتل 10 عسكريين بينهم خمسة ضباط منهم ضابط برتبة كولونيل كان يقود قاعدة متقدمة للواء المشاة جولاني وهي اعلى رتبة تعترف اسرائيل بمقتلها حتى الآن.ومن بين القتلى، بحسب البيان، قائد الفرقة 13 في لواء جولاني وقائد سرية في الفرقة نفسها، وقائدا سرية وفصيلة في الفرقة 51 في لواء جولاني، وكذلك قائد سرية مقاتلين في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة 669 إضافة إلى ثلاثة جنود.وأقر كذلك، بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة.وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأن «لواء جولاني لايزال يخوض قتالا شرسا فوق الأرض وتحتها في حي الشجاعية شمالي غزة».وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن أغلب القتلى سقطوا في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع، حيث دخلت وحدة مشاة تطارد مقاومين من حماس إلى بناية وفقدت الاتصال بالقاعدة.

ولدى إرسال وحدة أخرى لدعمها تم تفجير قنابل في البناية وفتح مسلحون النار. وهذه الرواية تتوافق مع ما اعلنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، من انها تمكنت مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين محكم وسط قطاع غزة، تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس دكتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.واعتبرت «حماس» «إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عن مقتل عشرة أغلبهم من الضباط في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة».وتاليا أعلنت «القسام»، أن مقاتليها استهدفوا 7 دبابات وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس. كما أكدت استهداف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.بدورها، ذكرت «سرايا القدس»، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات إسرائيلية وناقلة جند بقذائف تاندوم، وعبوات ناسفة في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة. وأضافت أنهم اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر في محاور التقدم بالشجاعية وأوقعوها بين قتيل وجريح.وبموازاة المعارك الضارية واصل الجيش الاسرائيلي استهداف المباني المدنية ومراكز الإيواء، حيث سقط عدة اشخاص بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الدرج التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شرقي مدينة غزة، وكذلك في استهداف مدرسة أبو حسين التابعة لـ(أونروا) أيضا والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع. واستشهد فلسطينيان على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط القطاع، بحسب ما أعلنت قناة «الجزيرة».وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد ضحايا الحرب ارتفع إلى «18608 شهيدا وأكثر من 50594 جريحا».إلى ذلك، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط الأوسع بسبب الصراع في غزة، فيما اجتمع مسؤولو الأمم المتحدة وساسة ومجموعات إغاثة في جنيف أمس للبحث عن حلول لأزمة نزوح عالمية.وقال غراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، والذي يعقد كل أربع سنوات «هناك كارثة إنسانية كبرى تتكشف في قطاع غزة، وحتى الآن فشل مجلس الأمن في وقف العنف».وأضاف «نتوقع سقوط مزيد من القتلى من المدنيين وزيادة المعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة».بدوره، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن قطاع غزة يواجه «كارثة صحية عامة» بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني.وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «نعلم جميعا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار».