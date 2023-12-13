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قطر.. الشراكة في القرارات الدولية

12/13/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل «دوحة» الخير والمحبة والسلام بيومها الوطني وسط فرحة وبهجة شعبية وخليجية وعربية ودولية وذلك لدور قطر الفاعل والمهم على الساحتين العربية والدولية، ومواقفها الجادة الحاسمة إزاء القضايا العربية المستحقة. لقد شهدت دولة قطر حراكا سياسيا كبيرا هذا العام، وخصوصا مع البدء بالعدوان على غزة، ونجحت في الحصول على هدنة لوقف إطلاق النار لسبعة أيام ومازالت جهودها مستمرة بالوساطة مع الدول الخليجية والعربية، تبلورت الجهود خلال انعقاد القمة الخليجية التركية في الدوحة قبل نحو أسبوع مما يدل على دور دولة قطر وثقلها السياسي في القضايا العربية والدولية المستحقة.
ويقود الحراك السياسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صاحب انجازات دولة قطر الملموسة في السياسة الداخلية بتحقيق الفائض المالي واسترجاع الاحتياطي العام للدولة والمحافظة على الموازنة العامة، ونماء في صندوق الأجيال القادمة، إذ شهدت الدولة في عهده نقلة نوعية في الاقتصاد والسياسة والتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي والدوائي، والطاقة المتجددة وتنشيط القطاع الخاص.
ولابد من الإشارة إلى أن قطر أصبحت أكبر مركز ثقافي خليجي وعالمي، يستقطب جميع الشعوب من دول العالم وفيه النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية والمسارح ومعارض الكتب، والتراث الفكري والفني لكثير من النخب الخليجية والعربية والأجنبية، إلى جانب استضافة المونديال العالمي في عام 2022 الذي نجح بكل المقاييس عالميا ورياضيا، فكل الشعوب تواجدت في الدوحة، ولا ننسى التغطية العالمية التي حققت ترند عالميا على وسائل التواصل.
أما عن التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 فتضمنت التركيز على أربع رؤى تنموية، التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية المناخية، وكانت الدوحة قد شاركت في مؤتمر المناخ cup28 قبل أكثر من أسبوع.
كما أنشأت دولة قطر في 2021 وزارة البيئة والتغيير المناخي، وكنت قد كتبت مقالين متتاليين سابقين عن «عوالم الكون في قطر» نشرتهما «الأنباء»، ولابد من الإشارة أيضا الى التصنيفات العالمية لقطر في مجال التعليم والصحة والمشاريع والعلوم التكنولوجية والطاقة النظيفة وصناعات البترول والغاز.
وفي هذا المقام.. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات من مقام سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق موصولا الى سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود والطاقم الديبلوماسي لدى الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والآمان والتقدم والازدهار على دولة قطر الشقيقة الشريكة في صناعة القرارات الدولية.


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