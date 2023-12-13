قطر.. الشراكة في القرارات الدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحتفل «دوحة» الخير والمحبة والسلام بيومها الوطني وسط فرحة وبهجة شعبية وخليجية وعربية ودولية وذلك لدور قطر الفاعل والمهم على الساحتين العربية والدولية، ومواقفها الجادة الحاسمة إزاء القضايا العربية المستحقة. لقد شهدت دولة قطر حراكا سياسيا كبيرا هذا العام، وخصوصا مع البدء بالعدوان على غزة، ونجحت في الحصول على هدنة لوقف إطلاق النار لسبعة أيام ومازالت جهودها مستمرة بالوساطة مع الدول الخليجية والعربية، تبلورت الجهود خلال انعقاد القمة الخليجية التركية في الدوحة قبل نحو أسبوع مما يدل على دور دولة قطر وثقلها السياسي في القضايا العربية والدولية المستحقة.
ويقود الحراك السياسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صاحب انجازات دولة قطر الملموسة في السياسة الداخلية بتحقيق الفائض المالي واسترجاع الاحتياطي العام للدولة والمحافظة على الموازنة العامة، ونماء في صندوق الأجيال القادمة، إذ شهدت الدولة في عهده نقلة نوعية في الاقتصاد والسياسة والتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي والدوائي، والطاقة المتجددة وتنشيط القطاع الخاص.
ولابد من الإشارة إلى أن قطر أصبحت أكبر مركز ثقافي خليجي وعالمي، يستقطب جميع الشعوب من دول العالم وفيه النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية والمسارح ومعارض الكتب، والتراث الفكري والفني لكثير من النخب الخليجية والعربية والأجنبية، إلى جانب استضافة المونديال العالمي في عام 2022 الذي نجح بكل المقاييس عالميا ورياضيا، فكل الشعوب تواجدت في الدوحة، ولا ننسى التغطية العالمية التي حققت ترند عالميا على وسائل التواصل.
أما عن التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 فتضمنت التركيز على أربع رؤى تنموية، التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية المناخية، وكانت الدوحة قد شاركت في مؤتمر المناخ cup28 قبل أكثر من أسبوع.
كما أنشأت دولة قطر في 2021 وزارة البيئة والتغيير المناخي، وكنت قد كتبت مقالين متتاليين سابقين عن «عوالم الكون في قطر» نشرتهما «الأنباء»، ولابد من الإشارة أيضا الى التصنيفات العالمية لقطر في مجال التعليم والصحة والمشاريع والعلوم التكنولوجية والطاقة النظيفة وصناعات البترول والغاز.
وفي هذا المقام.. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات من مقام سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق موصولا الى سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود والطاقم الديبلوماسي لدى الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والآمان والتقدم والازدهار على دولة قطر الشقيقة الشريكة في صناعة القرارات الدولية.
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