حقوق النساء.. من منظور التنمية المستدامة

تناولنا في السابق شيئا من تحفظاتنا على صياغة بعض أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من فخرنا وتمسكنا وتفعيلنا لقيمنا وحضارتنا وعاداتنا الأصيلة واستمدادنا منها، وذكرنا بعض التحفظات حول بعض الأهداف واليوم نستكمل شيئا من ذلك.ومن ذلك الهدف الثالث وهو «ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار»، ونحن نقترح أن يكون الهدف هو «السلامة الصحية وتشجيع أنماط العيش السوية»، إذ لنا أن نتساءل: ما حد الرفاهية؟ وكيف نضمن تمتع «الجميع» بها؟ وما إجراءات هذا الضمان؟ ونحن نظن أن الإجابة عن هذه الأسئلة تبين منطقية مقترحنا بتعديل صياغة الهدف، فضلا عن أن الهدف الذي نقترحه يركز على السلامة الصحية وهو صلب غايات الهدف الثالث التي ذكرتها الأمم المتحدة، والذي يتحدث عن تشجيع أنماط العيش السوية التي تضمن الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، وهو ما يسهل قياسه عكس «الرفاهية» التي ذكرها الهدف الثالث.أما الهدف الخامس فكان «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات»، ونحن نقترح أن يكون «تحقيق العدل بين الجنسين وإعطاء الحقوق لكل النساء والفتيات». وقد تناولت غايات هذا الهدف «موضوع الختان» و«ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية».. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ما نظنه «مفاسد» أو أمور غير منضبطة إذا لم تحدد المصطلحات والمقصود منها بدقة. ثم لنا أن نسأل: ما معنى «تمكين النساء»؟ وما حده؟إن ديننا عامل المرأة بكمال الأهلية، والمرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى. والخلاصة: أن الأمر بين الرجال والنساء أو الرجل والمرأة يحدده ضوابط عدة، ومقترحنا ينطلق من هذا الأساس. أما الغايات الأساسية لهذا الهدف من مثل «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات» و«القضاء على جميع أشكال العنف» فقد سبقت فيها حضارتنا الإسلامية العالمين، ويكفي أن نذكر أن حق المرأة في الميراث مثلا لم يقر في أوروبا إلا في عام 1974.ولن أسترسل في تتبع هذه التحفظات، ولكن ينبغي التذكير بأننا نعمل في مجتمع لا تحكمه الأماني، وأننا يجب أن نتحلى بالواقعية والمنطقية وأن ندرك وسعنا وطاقتنا، وفي ضوء ذلك أدعوك عزيزي القارئ إلى إعادة النظر في الأهداف التالية مثالا.. الهدف 7: «ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة»، الهدف 8: «تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع» وإحدى غاياته هي «تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030»، والهدف 10: «الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها» الهدف 11 «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة» وإحدى غاياته هي «ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030»، وللحديث بقية.

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