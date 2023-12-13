متاهة المطالب

وما نيل المطالب بالتمني..

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

طوال حياتنا نردد هذا البيت الشهير لأمير الشعراء أحمد شوقي.

مطالبنا كثيرة، صغيرة وكبيرة، وبين المطالب العادية والاستثنائية يتمايز البشر.

فكلـــنا لديـــه جملة من المطالب والأحلام والأهداف، وللكل الحق في تخصيص سعيه لما يفضل ويحب.

نحن نعلم أن المطالب لا تنال بالحب والتمني، هذه البداية، ولابد من التخطيط والبذل والاجتهاد. وليست هنا المشكلة، إنما في العشوائية والسطحية!

نلاحظ فئة من الناس مطالبهم اعتيادية ودارجة، لكنهم يرغبون في كل شيء في الوقت ذاته! فتجد هذا الذي يرغب بشراء سيارة فخمة ويدخر لها، يرى زميله تملك عقارا فيرغب فورا بتملك عقار. ونجد تلك التي تعمل لنيل ترقية بمزاياها، فتسمع خبر حمل إحدى قريباتها فترى أنها تريد الحمل مجددا. هؤلاء يدورون في متاهة لتعدد مطالبهم، مما يجعلهم عاجزين عن ترتيب جهدهم. مطالبهم لا تنبع من رغبة واعية، إنما يولدها الطمع والتقليد، وتحركها الغيرة وحب لفت الانتباه. مطالبنا تتنوع، بتنوع شخصياتنا وميولنا، وتتغير في مراحل مختلفة من حياتنا، ومفتاح النجاح لتحقيقها «أن نعرف ماذا نريد في الوقت الحالي» حتى يكون تركيزنا على أي طريق نسلك، وحتى تكون خطواتنا واضحة وثابتة، ولا يشتتنا مطلب غيرنا!

كل مطلب يتطلب فعلا خاصا، ويحتاج وقتا معينا، ويخضع لعملية محددة، والنتائج تتباين حتى وإن كان الهدف واحدا! بل حتى الأفعال والأوقات والترتيبات تحكمها العوامل، وتؤثر عليها الظروف، وقد يمسها تعديل أو أحداث طارئة.

مسارك يختلف عن مسار غيرك، وحياتك ونشأتك، وطباعك ووجهات نظرك، وحاجاتك وهواياتك، ووضعك المادي والثقافي والصحي، وفيم تشغل يومك ومع من تتحدث، أنت لست أنا وأنا لست أنت، فلماذا يشغلك مطلبي؟

المطالب قد تكون دنيوية وأخروية!

وهنا نذكر قصة الصحابي عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد يوم بدر واعدا بالجنة، وفي يد عمير تمرات كان يأكلها فقال: «لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة» فألقى التمرات ونزل ساحة القتال وقاتل فقتل.

مطلب واحد، إقدام، فجنة عرضها السموات والأرض.





[email protected]