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أنت في الكويت؟!

12/13/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أستغرب من الأشخاص المقربين من الإنسان عندما يراه أحدهم فتكون الجملة التي تتلو السلام عليه مباشرة: أنت في الكويت؟!
ذلك لأن هذا ما هو إلا سؤال ساذج مما يسأله الشخص للآخر عند السلام، وبالفعل أستغرب من الشخوص التي تعد نفسها مقربة والصديق الصدوق للآخر عندما يرى صديقه ويقوم بالسؤال بهذه الجملة؟ فكيف تحسب نفسك من المقربين؟ وكيف أنت الصديق الصدوق؟ المضحك من مثل هؤلاء الأشخاص أنه عندما يسأل عن صديقه يكون الرد: والله ما أدري عنه شيء؟ أظنه مو في الكويت!
هي ليست حادثة فردية بل أصبحت متكررة، ولكن التصرف يختلف من شخص للآخر، فأنا، وأعوذ بالله من كلمة «أنا»، عندما أريد السؤال عن شخص مقرب لي وليس بصديق لأن أصدقائي على دوام التواصل معهم «والحمد لله» أقوم بالاتصال المبدئي عبر «الواتساب» بالسلام والتحية والاطمئنان على الحال ومن ثم الاستئذان منه إذا يوجد وقت لديه للاتصال به، أما ما يحدث من الآخرين فئة «أنت في الكويت» فهذا شيء عجيب!
فعلي سبيل المثال لا للحصر سوف أذكر هنا مثالا شخصيا حدث معي، حيث قامت إحدى قامات الإعلام الكويت بالاتصال بي، طبعا بعد البحث عن رقمي لأنها في كل مرة تسأل شخصا عني يكون الرد «لا ما نعرف رقمها ! إهي مو في الكويت!». المراد أخيرا وجدت رقمي وسردت لي ما حدث لها إلى أن وصلت إلي، ولم تكن تلك الأولى بل بعض زملائي في عملي يقوم بالاتصال بي، وما يتصل إلا في العطلة الأسبوعية ويكون سؤاله قبل السلام: أنت في الكويت!
شر البلية ما يضحك يحسسني أني عندي طيارة و24 ساعة خارج الكويت، يتناسى أنني موظفة دولة وعندي دوام ومحاضرات!
أقول هنا أني إذا فتحت هذا الباب سأكتب ليس سطورا فقط، بل مجلدات على تلك المواقف التي تنصب في بؤرة واحدة وهي:
السؤال؟ وكيفية السؤال؟ واختيار الكلمات في السؤال؟ فإذا كان التقصير من قبلك في عدم السؤال عن الآخر، فلا تلق خطأك عليه بجملة: أنت في الكويت؟
مسك الختام: يقول الله في كتابه العزيز (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة)، آية 27 سورة الحديد.


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