Thursday, 14 December 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المخدرات.. الخطر المتجدد

12/13/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هو موضوع قديم وجديد في نفس الوقت ولطالما تناولناه في الكثير من المقالات السابقة، وتكرار الحديث فيه بالنظر لما تشكله هذه القضية البالغة الأهمية في المجتمع، ليس فقط في الكويت بل في كل المجتمعات في العالم، فالمخدرات هي آفة، الكل يدرك أبعادها وآثارها المدمرة التي يطول كل مناحي الحياة، فهي أخطر من مرض السرطان بل وأخطر من أي آفة أو أي مرض آخر فهي الإدمان الذي لا حل له!
كما لا يختلف اثنان بشأن مخاطر المخدرات وما تفعله في الانسان، والتبعات السيئة التي تنتج عنها هي ولا شك آثار بعيدة المدى وتدمر المجتمع وتنخر فيه بشكل يسهم في تدميره على وتيرة بطيئة. فالدراسات المعلنة تشير إلى أن المخدرات وراء 65% من الجرائم التي تحصل في مجتمعنا، كما سجلت مباحث المخدرات 508 قضايا خلال الربع الأول من العام 2022، وتلك النسبة تشكل رقما خطيرا جدا مقارنة بنسبة الجرائم الأخرى وهي تتجاوز النصف بكثير وبالتالي فهو رقم يستوجب الوقوف عنده لدى جميع الأطراف من الدولة ومؤسساتها والمجتمع بالدرجة الأولى. كما تستوجب أن يساهم جميع الأطراف في محاربة هذه الآفة وعلى جميع الأصعدة.
على رأس تلك الأطراف هو الأسرة التي هي اللبنة الأساسية والأولية في تنشئة الفرد، تلعب دورا كبيرا في انحراف الفرد نحو المخدرات من عدمه، فإذا كانت الاسرة تعاني من التفكك الأسري بكافة أشكاله، فإن ذلك يكون سببا رئيسيا في انحراف الأولاد إلى ما لا تحمد عقباه. كما يلعب الأصدقاء وخصوصا السيئين منهم دورا مهما آخر من أدوار الانسياق وراء إدمان المخدرات من أبواب ومداخل عدة، مثل التفاخر بأنها من مظاهر الرجولة والتجريب والهروب من المشكلات.
كما أن دور المدرسة التي يقضي فيها الفرد أكبر وقت ويتعلم فيها الحياة الاجتماعية الواسعة، لا يقل اهمية، وأي خلل في هذه المؤسسات قد يؤدي حتما الى انحراف افراد المجتمع وانصياعهم الى الإدمان على المخدرات. كل تلك المعطيات تفرض على الدولة بذل المزيد من الجهود في سبيل محاربة هذه الآفة من مهدها ومحاصرتها في كل مكان. والتركيز على المدرسة والاسرة في تلك الجهود، والأهم من ذلك كله هو تغليظ العقوبة على جميع أطراف ومتداولي المخدرات. وذلك بالنظر لما تشكله تلك الآفة من تبعات غير محدودة ومشاكل غير مسبوقة وتصرفات لم يشهدها المجتمع الكويتي على مدى التاريخ.
أخيرا، إن عادة ادمان المخدرات مشكلة عابرة للقارات، ولا تقف عند حد معين وتتطلب التصدي الحاسم لها في مهدها من قبل جميع الأطراف. والله الموفق.


[email protected]

MENAFN13122023000130011022ID1107592725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث