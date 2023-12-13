Thursday, 14 December 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العمالة الفلبينية

12/13/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل إلى البلاد وفد من حكومة الفلبين الثلاثاء الماضي لإجراء مباحثات مع الجانب الكويتي بخصوص قضايا العمالة والحظر الذي فرضته الكويت في مايو الماضي على هذه العمالة. ومما قيل في وقت سابق عن المقترحات الفلبينية للعقد المبرم بين الكويت والفلبين أن يتم منح العمالة المنزلية راتبا شهريا لا يقل عن 120 دينارا، وإعطاء العاملة 8 ساعات راحة يوميا ويوم إجازة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها 30 يوما، فضلا عن مجانية التنقل، وخصوصا في حال رغبت بالذهاب إلى السفارة، إلى جانب تأثيث غرفتها كاملة ومنحها تأمينا صحيا وآخر على الحياة، وتأمينا ضد الحادث وعلاجها بالمجان!
لماذا قد نفرق بين الخادمات الفلبينيات وغيرهن؟ فمن العدل والمنطق أن يكون هناك مساواة في الحقوق إذا ما تساوت الواجبات، ومن ثم يكون من الواجب والعدل المساواة بين العمالة المنزلية دون تمييز لفئة أو جنسية على أخرى. وأي مطالبة بتغيير هذه العدالة تكون مساسا وانتهاكا لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها. نحن ولله الحمد في الكويت نعامل الخدم معاملة حسنة كما أوصانا رسولنا الكريم بقوله: «خدمكم خولكم» (أي اخوانكم)، وقد تمسكت وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ونشكر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على موقفه بوقف التأشيرات لهذه العمالة، وهي رسالة وجرس إنذار لمن يظن أن الكويت تخضع لأي ابتزاز، وهو ظن خاطئ، وقد حذرنا العام الماضي من أي تصرف قد يعطي لأي جهة خارجية الذريعة أو يشجعها على لي ذراع الكويت ودفعها إلى مخالفة ضميرها الإنساني والعمل على العدل والمساواة بين العمال بما لا يخالف شرع الله، ومن ثم يكون الحبل على الجرار، رغم وجود عقود موقعة بين المواطن والمكتب، فلا بد للدولة أن تكون لها هيبة، ولا تقبل بأي شرط يدل على الضعف، وتكون قوية وحازمة في أي عمل يسيء إلى سيادة الكويت، فالكويت وشعبها خط أحمر.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.


[email protected]

MENAFN13122023000130011022ID1107592724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث