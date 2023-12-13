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الصفدي ونظيرته اليابانية يبحثان آفاق تطوير التعاون بين البلدين

12/13/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزيرة الخارجية اليابانية
، مباحثات موسعة اليوم على هامش أعمال منتدى اللاجئين، تناولت تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وبحث الوزيران التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة توفير الدعم الدولي اللازم للاجئين والدول المستضيفة. كما تابع الوزيران نتائج الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان في شهر نيسان الماضي، ولقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي بداية الشهر الجاري، وأكدا استمرار العمل على ترجمتها تعاوناً ملموساً خدمةً لمصالح البلدين الصديقين وتعزيزاً لعلاقاتهما.

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