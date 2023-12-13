الصفدي ونظيرته اليابانية يبحثان آفاق تطوير التعاون بين البلدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزيرة الخارجية اليابانية
، مباحثات موسعة اليوم على هامش أعمال منتدى اللاجئين، تناولت تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وبحث الوزيران التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة توفير الدعم الدولي اللازم للاجئين والدول المستضيفة. كما تابع الوزيران نتائج الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان في شهر نيسان الماضي، ولقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي بداية الشهر الجاري، وأكدا استمرار العمل على ترجمتها تعاوناً ملموساً خدمةً لمصالح البلدين الصديقين وتعزيزاً لعلاقاتهما.
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