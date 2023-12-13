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معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يستضيف وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنة

12/13/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استضاف معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية وزير الداخلية الاسبق سمير حباشنة والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات للحديث عن اخر التطورات في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقد حضر الندوة عدد من الصحفيين وأصحاب الاختصاص وتم الحديث خلال الندوة حول الواقع والوضع الانساني في قطاع غزة وتأثيراته على الأردن .

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