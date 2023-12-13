معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يستضيف وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنة

معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يستضيف وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنة
التاريخ
12/13/2023 11:21:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استضاف معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية وزير الداخلية الاسبق سمير حباشنة والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات للحديث عن اخر التطورات في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقد حضر الندوة عدد من الصحفيين وأصحاب الاختصاص وتم الحديث خلال الندوة حول الواقع والوضع الانساني في قطاع غزة وتأثيراته على الأردن .
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