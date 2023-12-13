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هنية: أي ترتيبات بغزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب

12/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ، ان أي ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هو وهم وسراب.

واضاف هنية، انه لا يزال شعبنا ومقاومتنا يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري.
وأكد أن معركة طوفان الأقصى ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية.
وبين ان الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك.
وأشار أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة، وآخرها كان في الشجاعية وجباليا.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفا للاحتلال.
واضاف هنية اننا ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان.
وتابع نحن على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي، وستبقى المقاومة حارسا أمينا.
وقال اننا نرحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة، مضيفا اننا نقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونثمن رسالته لمجلس الأمن.


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