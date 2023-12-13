أميركا تعلق بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال الإسرائيلي

أميركا تعلق بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
12/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع آكسيوس عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، أن إدارة بايدن تعلق مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل.
وأضاف أن تعليق ترخيص بيع البنادق لإسرائيل جاء لمخاوف من هجمات مستوطنين بالضفة الغربية.-(وكالات)
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