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أميركا تعلق بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال الإسرائيلي

12/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع آكسيوس عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، أن إدارة بايدن تعلق مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل.

وأضاف أن تعليق ترخيص بيع البنادق لإسرائيل جاء لمخاوف من هجمات مستوطنين بالضفة الغربية.-(وكالات)

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