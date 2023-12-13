مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة
التاريخ
12/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن كافة قرارات الأمم المتحدة هي قرارات ملزمة للدول الأعضاء وليس للنزهة وأضاف : "طرحنا قضيتنا على أساس العدالة وتمت الموافقة على قرار الجمعية العامة انتهجنا سلوكا إنسانيا لتوسيع التأييد الدولي لنا".
وأنهى بالقول :"نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة لتدخل المساعدات".
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