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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة

12/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن كافة قرارات الأمم المتحدة هي قرارات ملزمة للدول الأعضاء وليس للنزهة وأضاف : "طرحنا قضيتنا على أساس العدالة وتمت الموافقة على قرار الجمعية العامة انتهجنا سلوكا إنسانيا لتوسيع التأييد الدولي لنا".

وأنهى بالقول :"نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة لتدخل المساعدات".

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