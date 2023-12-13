بايدن يشيد باتفاق قمة كوب28 للمناخ ويعتبره خطوة تاريخية

MENAFN - Alghad Newspaper) أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كوب28 للمناخ في دبي الأربعاء ياعتباره "خطوة تاريخية" في اتّجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.

وقال بايدن: "اليوم خلال كوب28، حقق قادة العالم خطوة تاريخية أخرى ملتزمين لأول مرة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري الذي يعرّض كوكبنا وسكاننا للخطر".



وأضاف: "ما زال أمامنا الكثير من العمل" لبلوغ الأهداف من أجل الحد من الاحترار العالمي لكن "نتيجة اليوم تقرّبنا (من تحقيق ذلك) خطوة كبيرة".

وقد تبنت دول العالم الأربعاء بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي. وكالات







